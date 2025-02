De John Textor, presidente da SAF do Botafogo

Publicado em 03/02/2025 às 07:48

Alterado em 03/02/2025 às 08:19

.

'Eu não estou preocupado com o resultado da Supercopa. Acho que o calendário de 11 meses é ridículo e não podemos mantes a intensidade alta por 11 meses e ganhar todos os títulos. Meu foco é no Brasileirão, na Libertadores e no Mundial de Clubes'