Fluminense bate Atlético-MG no Mineirão para dormir fora do Z4

Publicado em 24/08/2024 às 23:09

Alterado em 25/08/2024 às 09:10

O Fluminense derrotou o Altético-MG por 2 a 0, na noite deste sábado (24) no estádio do Mineirão, e dorme fora do Z4 (zona do rebaixamento) do Campeonato Brasileiro. Com este triunfo o Tricolor das Laranjeiras subiu para a 16ª posição da classificação com 24 pontos conquistados. Já o Galo permanece na 8ª colocação, com 30 pontos, após o revés.

VEEEEENCE O FLUUUUUUUMINEEEEEENSE! #TimeDeGuerreiros marca com Serna e Arias, derrota o Atlético-MG por 2 a 0 e sobe na tabela! VAMOS TODOS JUNTOS, FLUZÃO! ???????????????????????? pic.twitter.com/0Xyz1OF3sH — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) August 25, 2024

O triunfo da equipe comandada pelo técnico Mano Menezes foi construído com gols de dois jogadores colombianos: Kevin Serna, aos 22 minutos do primeiro tempo, e Jhon Arias, aos 14 da etapa final.

Goleada do Verdão

Outra torcida com motivo para comemorar na noite deste sábado é a do Palmeiras, que goleou o Cuiabá por 5 a 0 no estádio Brinco de Ouro, em Campinas. O triunfo, construído com gols de Murilo, Maurício, Felipe Anderson e Estêvão (dois) deixou o Verdão na terceira posição da classificação com 44 pontos. Já o Dourado é o vice-lanterna da tabela com 18 pontos.

Vitória e mais três pontos importantíssimos! Foco na sequência da competição! Vamos juntos no @Brasileirao, #FamíliaPalmeiras! ????????



???? Palmeiras 5x0 Cuiabá

? Murilo, Estêvão (2x), Mauricio e Felipe Anderson#AvantiPalestra #PALxCUI pic.twitter.com/UIcBwNiZLd — SE Palmeiras (@Palmeiras) August 24, 2024

Triunfo do Dragão

Já no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia, o Atlético-GO bateu o Juventude por 2 a 1. Porém, mesmo com o triunfo o Dragão permanece na lanterna da competição com 18 pontos, enquanto o Jaconero ocupa a 11ª colocação com 28 pontos depois da derrota. (com Agência Brasil)