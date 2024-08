Alison dos Santos e Matheus Lima vão à semi dos 400m com barreiras

Brasileiros retornam ao Stade de France na terça, por vaga na final

Publicado em 05/08/2024 às 08:17

Alterado em 05/08/2024 às 08:50

Lincoln Chaves - O Brasil terá dois representantes nas semifinais dos 400 metros com barreiras da Olimpíada de Paris, na França. O paulista Alison dos Santos, o Piu, e o cearense Matheus Lima garantiram as respectivas vagas nas baterias desta segunda-feira (5) pela manhã, realizadas no Stade de France. A disputa por classificação à final será nesta terça-feira (6), a partir das 14h35 (horário de Brasília).

Campeão mundial da prova em 2022 e medalhista de bronze nos Jogos de Tóquio, no Japão, um ano antes, Alison disputou a terceira bateria do dia e acabou na terceira posição, em 48s75. O brasileiro, favorito a medalha em Paris, liderou a maior parte do percurso, mas diminuiu o ritmo na reta final e foi ultrapassado pelo estadunidense CJ Allen e o estoniano Rasmus Magi. Mesmo assim, foi o suficiente para se classificar, já que os três primeiros avançavam às semifinais.

Já Matheus cresceu nos metros finais da quinta bateria e avançou com o segundo melhor tempo, com 48s90, ficando atrás somente do jamaicano Malik James-King. Estrante em Olimpíada, o barreirista foi medalhista de prata nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, no Chile, no ano passado.

Principais adversários de Piu na briga pelo ouro, o norueguês Karsten Walholm e o estadunidense Rai Benjamin também avançaram às semifinais sem dificuldades. O primeiro, campeão olímpico em Tóquio e recordista mundial da prova, venceu a segunda bateria com 47s58, enquanto o segundo, prata na última Olimpíada, fez 48s82 e levou a melhor na bateria que abriu as disputas nesta segunda.

A final dos 400 m com barreiras está prevista para sexta-feira (9), às 16h45 (horário de Brasília).

Outros resultados

Na prova feminina dos 400 m c/barreiras, a fluminense Chayenne da Silva disputou a repescagem. Ela terminou na sétima e última colocação, com 56s56, insuficiente para avançar às semifinais. A chinesa Jiadie Mo e a britânica Jessie Knight ocuparam as duas primeiras colocações e se classificaram.

A também fluminense Tiffani Marinho ficou em sétimo em sua bateria dos 400 m, com 52s62. Ela volta a competir nesta terça, às 6h20 (horário de Brasília), para buscar um lugar nas semifinais por meio da repescagem da prova.

No salto com vara, a paulista Juliana Campos parou nos 4,40 m e não conseguiu passar à final. A brasileira, que teve a preparação para os Jogos comprometida por uma lesão no pé direito, não conseguiu superar a marca de 4,55 m. Para avançar, ela precisava atingir 4,70 m ou ficar entre as oito primeiras da classificação geral.

Nos 200 m, a carioca Lorraine Martins e paulista Ana Carolina Azevedo competiram na repescagem, mas não se classificaram. A primeira ficou na última colocação da quarta bateria, com 23s68. A segunda realizou um tempo melhor (23s37), mas também ficou em último na sexta bateria. (com Agência Brasil)