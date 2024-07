Delegação de Israel é vaiada em abertura dos Jogos de Paris

...

Publicado em 26/07/2024 às 18:43

Alterado em 26/07/2024 às 18:48

A delegação israelense foi vaiada por alguns espectadores localizados entre a Ponte de Austerlitz e a Ponte de Sully, durante a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Paris no Sena.



As vaias, porém, foram rapidamente cobertas pelos aplausos da delegação italiana, gritando ''Itália! Itália!".



No barco, junto com Itália e Israel, estavam também Islândia e Jamaica.

A cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Paris 2024, na tarde desta sexta-feira (26), tem cenografia inédita fora de um estádio, ao longo do Sena e em locais emblemáticos da capital francesa.



Na primeira cena, um portador da tocha entrou no estádio vazio, ficou surpreso, se perguntou onde seriam os Jogos.



Na sequência, uma TV anunciou que a cerimônia seria no Sena, e a tocha, assim, apareceu sendo levada por Zinedine Zidane por um túnel subterrâneo.

Multidões enfrentaram filas nos controles de segurança e chuvas fortes ao se dirigirem às margens do rio Sena, para assistir à extravagante cerimônia, que começou com a soltura de fumaça nas cores da bandeira tricolor da França.

A febre olímpica cresceu lentamente em Paris, onde moradores reclamaram do fechamento de ruas no coração da cidade e comércios locais criticaram as perdas nas vendas em um momento no qual a capital francesa se transformou em uma fortaleza a céu aberto.

Uma flotilha de balsas carregou mais de 6 mil atletas pelo rio Sena, em cerimônia prevista para durar quatro horas. A cantora Lady Gaga e dançarinos se apresentaram.

“Mal posso esperar para ver o quão incrível será”, afirmou Fejiro Ogbanufe, de 37 anos, com uma bandeira da Nigéria sobre seus ombros. Ela viajou de Genebra, na Suíça, com suas três filhas.

Elise Boukorrass, de 17 anos, disse que estava “superanimada, pois isso acontece apenas uma vez em vida” após passar pelo controle de segurança. “As checagens foram um pouco demoradas, mas vale a pena.”

A França colocou em vigor uma operação de segurança sem precedentes em tempos de paz para garantir a tranquilidade do evento. Cerca de 45 mil policiais e milhares de soldados foram destacados. O espaço aéreo da Grande Paris foi fechado, e atiradores de elite estão posicionados nos topos dos prédios.

“Há mais policiais do que pessoas. Não me sinto inseguro”, afirmou Jean Landerretche, um bioquímico de 19 anos e que estuda em Paris.

“Mal posso esperar para ver como eles farão a cerimônia fora do estádio. Acho que será uma grande festa”, contou Julie Tourtet, de 27 anos, uma voluntária dos Jogos. “É o espírito olímpico: ele aproxima as pessoas, é comovente, teremos uma grande carga de emoção.”

Mas nem todos se sentiam assim. Yi, uma chinesa que vive na cidade, deixou as margens do Sena, porque havia muitas pessoas à sua frente. “Há muita gente, não conseguimos ver nada do rio. Vivemos muito perto da região, então recebemos quatro ingressos gratuitos, mas estamos indo pra casa. Prefiro ver em uma TV ou uma tela, de lá”, disse. (com Ansa e Reuters)