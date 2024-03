Ministério Público acusa Matheus Reis por agressão a gandula do FC Porto

Publicado em 19/03/2024 às 09:44





O jogo entre o Futebol Clube do Porto e o Sporting Clube de Portugal, ocorrido no estádio do Dragão, no dia 20 de agosto de 2022, continua, há mais de um ano, a ser notícia.Tudo isto devido à suposta agressão do lateral-esquerdo leonino Matheus Reis a um jovem, de 13 anos, gandula do clube azul e branco.A Federação Portuguesa de Futebol arquivou o processo invocando que o comportamento de Matheus Reis não foi testemunhado pelo juiz da partida, arbitro Nuno Almeida.

O jogo 'fatal'

É preciso voltar a 20 de agosto de 2022 para recordar o jogo entre o Futebol Clube do Porto e o Sporting Clube de Portugal, da temporada 2022/23.



Neste clássico entre FC Porto e Sporting, os dragões acabariam por sair vencedores, com três gols sem resposta, marcados por Evanilson, Uribe e Galeno.



O momento da alegada agressão ocorreu no minuto 34 da primeira parte do jogo, quando o placar ainda assinalava 0-0.



Relembra-se, por mera curiosidade, que o campeão da temporada 2022/23 foi o Sport Lisboa e Benfica, seguido do Futebol Clube do Porto, com uma diferença de apenas 2 pontos, tendo o Sporting Clube de Portugal ficado em quarto lugar, atrás do Sporting Clube de Braga.



A peça de acusação

De acordo com a acusação, Matheus Reis terá de responder em tribunal por alegada ofensa à integridade física de um menor de idade.



O momento da agressão ocorreu durante uma reposição de bola em jogo, em que o jogador Matheus Reis Sporting, ao tentar apressar o lançamento, deu uma cabeçada no tronco do jovem gandula.





De acordo com o Ministério Público, o jogador leonino agiu de forma "livre, voluntária e consciente, com o propósito concretizado de ofender a integridade física do jovem". A alegada agressão é descrita como um embate "propositado com a cabeça e o antebraço contra o tronco do corpo do menor".



A acusação

O jovem gandula, com 13 anos à época dos factos, é representado por um advogado do escritório de Adelino Caldeira, administrador da FC Porto SAD.



O advogado sublinha que "Matheus Reis tinha consciência da idade do apanha-bolas e, por isso, deveria saber que o comportamento era proibido e punido por lei". Apanha-bolas é como se chama o gandula em Portugal.



O menor limitou-se a pousar a bola no chão e predispunha-se a entregá-la ao jogador, depois da bola ter saído do campo de jogo, quando o acusado bateu contra o corpo do gandula, na tentativa de apanhar a bola mais rápido e colocá-la em jogo.



A acusação sustenta que no decorrer de todo este processo Matheus Reis agiu deliberadamente atentando à integridade física do menor.



A defesa

Matheus Reis, atualmente com 29 anos de idade, diz que está, por sua vez, empenhado em provar que não existiu qualquer agressão.

O jogador representa pela 4ª temporada consecutiva as cores dos leões, com vários momentos extremamente felizes. O contentamento do jogador é bem visível, principalmente para aqueles que o seguem nas redes sociais, onde se destaca uma das suas publicações recorrentes: "Obrigado, Sporting. A glória é sua meu Deus!!!".