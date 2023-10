Flamengo vence o Vasco no Maracanã, assume a vice-liderança e empurra o rival para o Z4

Em clássico aberto e que poderia terminar com qualquer vencedor, quem se deu bem foi o Flamengo, que derrotou o Vasco por 1 a 0 neste domingo (22), no Maracanã, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, com gol solitário do "coringa" Gérson. As duas equipes buscaram o resultado a todo momento e recompensaram os 69,4 mil torcedores que marcaram presença no estádio Mário Filho, o maior público da temporada.

O resultado foi importante para o Flamengo manter a freguesia. Já são 10 jogos sem perder para o maior rival pelo Campeonato Brasileiro, sendo seis vitórias e quatro empates desde 2017. Só em 2023, são quatro vitórias consecutivas, inclusive uma pelo primeiro turno.

O Rubro-Negro chega a cinco jogos sem perder, sendo duas vitórias consecutivas com Tite, e soma seu 50º ponto, provisoriamente na vice-liderança, a nove de distância para o líder Botafogo. Como o Bragantino ainda joga na rodada, contra o Fluminense, em casa, o Fla ainda pode cair para terceiro. Já o Vasco volta à Zona do Rebaixamento, em 17º, com um ponto a menos do que o Goiás, primeiro time fora do Z4.



Na próxima rodada, o Vasco faz jogo de seis pontos contra o Internacional, na quinta-feira (26), em São Januário. O Colorado vem de uma goleada convincente por 6 a 0 contra o Santos. Já o Rubro-negro visita o Grêmio um dia antes, em Porto Alegre.



Clássico quente

Antes do clássico, um homem foi morto e outros quatro ficaram feridos após confusões envolvendo torcedores dos dois times em estações de trem na Zona Oeste do Rio, segundo a Polícia Militar, longe do Maracanã. A morte ocorreu por disparos de arma de fogo. Entre os feridos, três também foram baleados e um quarto sofreu um corte de faca. Eles foram levados para o Hospital Municipal Rocha Faria.

Dentro de campo, o clima também foi quente. No primeiro tempo, Fabrício Bruno e Vegetti bateram boca, e o zagueirão chegou a chamar o pirata para a briga. Depois do jogo, ficou tudo certo entre eles, que se cumprimentaram e fizeram as pazes.

Primeiro tempo

O primeiro tempo foi de duas equipes que buscaram o gol a cada posse de bola. Nos primeiros 15 minutos, o Vasco foi superior e levou perigo, especialmente, com a visão de jogo do meia Payet, que começou mais centralizado. O francês, como um 10 clássico, achou bons passes para Vegetti, aos 16, e Gabriel Pec, aos 19, mas o goleiro Rossi defendeu as duas finalizações. A partir de então, Arrascaeta entrou no jogo. E com o meia uruguaio “on fire”, o Flamengo pressionou o Cruzmaltino até o intervalo.



A primeira grande chance foi aos 21. O camisa 14 cobrou mal a falta, mas a barreira abriu, a bola passou pelo meio dela, e tirou tinta da trave direita de Léo Jardim. Essa era, até então, a única finalização do Fla na partida, contra seis do Vasco. Mas o primeiro tempo terminou empatado no atributo: 7 x 7. Isso porque só Arrasca finalizou outras duas vezes com perigo, aos 35, de cabeça, e aos 38, em chute de fora, que também assustou. No entanto, as melhores chances saíram dos pés do zagueiro Fabrício Bruno. Num mesmo lance, aos 42, o xerife teve duas oportunidades, uma no travessão e outra que parou em grande defesa de Léo Jardim.

Segundo tempo

O segundo tempo não foi de tanta intensidade. Aos cinco minutos, Praxedes teve uma boa chance de finalizar, mas Wesley, mesmo baixinho, colocou a cabeça na frente do chute e salvou o Flamengo. Fora isso, Arrascaeta e Payet, os donos dos meios de campo, forçaram os cruzamentos de bola parada, sem muito perigo. Até que aos 22 minutos, em cruzamento na medida de Lucas Piton, o Pirata se abaixou todo para cabecear de peixinho, com toda a malícia do mundo, mas parou em milagre de Rossi. Aos 25, foi a vez de Vegetti deixar o companheiro na boa. Zé Gabriel se esticou todo, de carrinho, e perdeu gol incrível.

Quando o momento era todo alvinegro, eis que o Flamengo achou um contra-ataque e abriu o placar, aos 31 minutos. Gabriel, que entrara minutos antes no lugar de Pedro, fez o seu tradicional facão, recebeu o passe de Thiago Maia e cruzou para área. A bola desviou em Léo Pelé e sobrou para Gérson, que também contou com desvio de Jair no meio do caminho para vencer Léo Jardim: 1 a 0.