Tite aceita proposta do Flamengo, diz site

Tudo leva a crer que Adenor Leonardo Bacch, o Tite, será anunciado oficialmente como técnico do Flamengo. De acordo com o ge, o treinador teria dito "sim" para a proposta do clube nesta terça-feira (3). O comandante, ex-seleção brasileira, aceitou assumir o time já neste mês de outubro e, assim, ter mais tempo para poder contribuir com a reformulação do elenco para 2024, ano que a diretoria deve aumentar o investimento, de olho nas eleições.

O projeto esportivo apresentado deixou o veterano de 62 anos animado com a oportunidade de comandar o rubro-negro, primeiro clube carioca de sua carreira. Apoiado pela família, o ex-técnico da seleção brasileira entendeu que assumir o clube agora é potencializar o ano de 2024.

Tite e Flamengo agora discutem os detalhes do contrato que terá validade até dezembro de 2024, quando se encerra o mandato do presidente Rodolfo Landim. Sabe-se, entretanto, que ele terá consigo a comissão técnica que o acompanhou na Seleção: Matheus Bacchi, César Sampaio e Cléber Xavier serão os auxiliares, enquanto Fábio Mahseredjian assume a preparação física. Do quinteto, Mahseredjian é o único com passagem pela Gávea - trabalhou no clube em 2003.

Flamengo e Tite colocaram a Data Fifa, que começa dia 9 de outubro, como o período ideal para iniciar o trabalho. O treinador vê a paralisação, de 10 dias, visto que o rubro-negro só joga no dia 19, contra o Cruzeiro, no Mineirão, como um bom momento para conhecer o elenco e começar a implementar os métodos.

O jogo com o Corinthians, no próximo sábado (7), não é empecilho para um começo imediato. Porém, o gaúcho quer, na verdade, um tempo maior para preparar a equipe de olho nas próximas rodadas e não assumir o time a poucos dias antes do duelo na Neo Química Arena.