Focado na Libertadores, Fluminense entra com reservas e leva goleada do Cuiabá

Focado na partida contra o Internacional, pelas semifinais da Libertadores, o Fluminense entrou só com Samuel Xavier de titular contra o Cuiabá neste sábado (30), na Arena Pantanal, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, e acabou goleado por 3 a 0. Todos os gols foram marcados no segundo tempo, após expulsão de Martinelli ainda na primeira etapa. Clayson, Alan Empereur e Fernando Sobral marcaram os gols da vitória.

Com o resultado, o Fluminense segue sem vencer como visitante. De quebra, saiu do G-4 e caiu para o sexto lugar, atrás de Flamengo e Bragantino. O Tricolor ainda pode perder posição para o Athletico-PR. O Dourado volta a vencer após sete jogos de jejum. Curiosamente, a última vitória foi contra o Flamengo, no mesmo estádio, pelo mesmo placar.



O Tricolor volta a campo na próxima quarta-feira (4), contra o Colorado, no Beira-Rio, precisando ao menos de um empate para levar a decisão para os pênaltis. Pelo Brasileirão, joga um clássico contra o Botafogo no próximo domingo, no Maracanã. Já o Cuiabá recebe o Cruzeiro um dia antes, no sábado, na mesma Arena.

Primeiro tempo

Cuiabá e Fluminense fizeram um primeiro tempo ruim. O Cuiabá apostou na bola aérea e quase marcou com Deyverson, que exigiu que Pedro Rangel fizesse um milagre. Pelo Fluminense, uma boa jogada de Lima e também nada além. O lance de maior destaque foi a expulsão de Martinelli, já no final do primeiro tempo, assim como ocorreu com o Inter - no caso, Samuel Xavier foi expulso. Desta vez, não teve como o Tricolor reclamar do lance: foram duas entradas incontestáveis de cartão amarelo. O Flu teve que se virar com um a menos em campo.



Segundo tempo

Com um a mais, o Cuiabá voltou do intervalo com mais iniciativa. Pouco a pouco, o time da casa deslanchou.Aos 11, Clayson inaugurou o placar na Arena Pantanal. Logo em seguida, Deyverson resvalou de cabeça e, Empereur, numa pintura de fazer a torcida voltar e pagar o ingresso de novo, ampliou. Fernando Sobral fechou o caixão aos 40. Dominado, o time de Fernando Diniz saiu do segundo tempo sem dar um chute ao gol.