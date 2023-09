Flamengo vence o Bahia no primeiro jogo sem Sampaoli e alivia crise

Após perder a final da Copa do Brasil, e para não transformar uma temporada sem nenhum título em fracasso completo (levando em consideração o aporte investido), o Flamengo recebeu o Bahia neste sábado (30), no Maracanã cheio, para voltar aos trilhos no Campeonato Brasileiro e buscar, ao menos, uma vaga na Libertadores de 2024. E o rubro-negro manteve a escrita soberana contra o Esquadrão: venceu os últimos sete jogos. Neste sábado, a vitória foi por 1 a 0, com gol de Pedro, em pênalti polêmico - não só o pênalti, como a expulsão do zagueirio Kanu, do Bahia.

Foi o primeiro jogo após a demissão do técnico Jorge Sampaoli. O interino Mário Jorge, do sub-20, comandou a equipe enquanto a diretoria negocia com Tite.

O Rubro-Negro estava há quatro jogos sem vencer. Não marcava um gol pelo Brasileirão há três partidas. Com a trégua, a equipe retorna provisoriamente à zona de classificação para a Libertadores, na quarta colocação, com 43 pontos. O Flamengo ainda pode perder posição para o Bragantino (42) e Fluminense (41) até o fim da rodada. Já o Esquadrão segue na zona do rebaixamento, na 17ª colocação, com 25 pontos. O Goiás, primeiro time fora da Z4, tem 26 - mas um jogo a menos.



Primeiro tempo

O Flamengo foi senhor do primeiro tempo, com 65% de posse de bola. Depois de assustar duas vezes com Pedro, que foi interceptado na 'hora h', o árbitro Sávio Pereira Sampaio ameaçou dar pênalti de Yago Felipe sobre Ayrton Lucas, mas o VAR assinalou falta. Na cobrança, Pulgar acertou o travessão na melhor chance do rubro-negro no primeiro tempo.

Foram sete finalizações do time comandado por Mário Jorge. O Bahia teve a estratégia de tentar o contra-ataque e até conseguiu em algumas oportunidades, mas pecou em algumas saídas de bola. O time de Rogério Ceni conseguiu finalizar quatro vezes.



Segundo tempo

Logo no primeiro minuto do segundo tempo, o VAR trabalhou mais uma vez. O árbitro de vídeo, Rodolpho Toski Marques, chamou o árbitro de campo para revisar lance que culminara em cartão amarelo para Kanu. Ao rever a falta, Sávio mudou a cor do cartão e mandou o zagueiro mais cedo para o vestiário.

Com um a mais, o Flamengo se lançou ainda mais para o ataque. Aos 10 minutos, em mais uma decisão que gerou muita reclamação dos baianos, Sávio marcou pênalti de Gilberto sobre Bruno Henrique, o 17º favorável ao Flamengo em toda temporada. Pedro deslocou Marcos Felipe a abriu o placar. Os treinadores mexeram nas equipes, nada que pudesse alterar o cenário da partida.