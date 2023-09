Com gol de calcanhar de Jair, Vasco bate o América-MG no Independência e deixa a Zona do Rebaixamento

Depois de 18 rodadas, o Vasco volta a figurar fora da Zona do Rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Em noite inspirada de Léo Jardim, que salvou duas vezes, e de redenção de Jair, autor do único gol da partida (de calcanhar), o Vasco venceu o América-MG por 1 a 0 nesta segunda-feira (25), em jogo atrasado da 15ª rodada do Brasileirão. O Coelho foi superior durante todo o primeiro tempo, mas não conseguiu manter o rendimento após expulsão do zagueiro Iago Maidana, ainda no primeiro tempo.

Essa foi a terceira vitória seguida do alvinegro carioca, que chega aos 26 pontos e ganha três posições na tabela: pulou de 18º para 15º. Santos (24 pontos), Bahia (25) e Goiás (26, mas com uma vitória a menos) ficaram para trás. O time de Ramón Díaz já pode sonhar até com uma vaga na Sul-Americana, uma vez que está a três pontos do Cruzeiro, que abre a zona de classificação. O América, por outro lado, se manteve na 19ª colocação, com apenas 17 pontos.



Após a derrota do América, o volante Juninho insinuou que o Vasco está sendo favorecido na luta contra o rebaixamento. Ele reclamou do lance da expulsão de Maidana e afirmou que "é muito mais fácil tirar o Vasco do que o América (da Zona de Rebaixamento)". "O Vasco não cai, porque vão fazer de tudo para ele não cair", concluiu.

O Vasco terá outro confronto direto em busca de se afastar mais da parte de baixo da tabela: no próximo domingo, o time enfrenta o Santos, às 16h, na Vila Belmiro. Já o América vai buscar a recuperação no clássico contra o Cruzeiro, também às 16h de domingo, no Mineirão.

Primeiro tempo



O número de finalizações não refletiu o empate parcial: 13 a 0 para o América. O Vasco teve mais posse, mas não conseguiu trocar muitos passes e teve dificuldades de vencer a marcação americana. O time visitante apostou nos cruzamentos, mas pouco produziu. Por outro lado, o América tomou a iniciativa e levou perigo, fazendo de Léo Jardim o melhor jogador vascaíno da etapa inicial, com seis defesas.

Aos 30, após Varanda carimbar a trave, o goleiro vascaíno fez milagre em chute à queima roupa do meia Emmanuel Martínez. Três minutos depois, o arqueiro apareceu novamente para salvar o Cruzmaltino em finalização de Varanda. O Vasco já estava no lucro de levar a igualdade para o intervalo, mas a situação tornou-se ainda melhor com a expulsão de Iago Maidana. Com ajuda do VAR, o árbitro Ramon Abatti Abel viu uma cotovelada do zagueiro no rosto de Vegetti.

Segundo tempo

Depois de atuação ruim na primeira metade do jogo, o técnico Ramón Díaz optou por entrar com Gabriel Pec e Sebastian Ferreira nos lugares de Payet e Praxedes, que pouco apareceram no setor de criação. A princípio, a mudança deu mais confiança, e o Vasco conseguiu dar o primeiro chute ao gol com um minuto, em cabeceio de Sebastian.

Com as entradas de Jair, Marlon Gomes e Serginho, o Vasco conseguiu chegar mais forte pelo lado esquerdo. Por ali, Piton cruzou na cabeça de Vegetti, que cabeceou na trave. Por ali também saiu o gol da redenção de Jair, que vinha mal na partida e nas últimas rodadas. Aos 45, após cobrança de falta do incansável Paulinho, Jair desviou de calcanhar para marcar um golaço no Independência. Foi 5º gol do volante pelo Cruz-Maltino.