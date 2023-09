Brasil vence o Japão no Pré-Olímpico de Vôlei e garante vaga em Paris

Brasil e Japão disputaram uma batalha épica valendo a vaga nos Jogos Olímpicos de Paris na manhã deste domingo (24). Na casa das japonesas, em Tóquio, a Seleção Brasileira de vôlei feminino fez uma partida memorável e carimbou o passaporte rumo à capital francesa. A decisão veio apenas no tie-break, quando a equipe de José Roberto Guimarães fechou o duelo em 3 sets a 2 (parciais de 25/21, 22/25, 27/25, 15/25 e 15/10). Destaque para Gabi, que terminou o jogo com 23 pontos.

O Brasil não sentiu a pressão da torcida japonesa e iniciou a última partida do Pré-Olímpico com o pé direito. Com segurança e liderada por Julia Bergmann, que anotou 7 pontos, a Seleção Brasileira venceu o 1º set pelo placar de 25 a 21.

A equipe de José Roberto Guimarães iniciou o 2º set de forma irreconhecível. As japonesas chegaram a abrir 19 a 11 e tudo indicava que venceriam com muita facilidade. No entanto, o Brasil ensaiou uma reação incrível, comandada pela capitã Gabi. Apesar dos 10 pontos da ponteira no período, o Japão conseguiu se recuperar no fim e fechou em 25 a 22.

O 3º set foi marcado por total equilíbrio até a reta final. O Japão chegou a abrir 24 a 22, mas o Brasil resistiu a dois set points para empatar a parcial. Na sequência, as japonesas pontuaram e tiveram outra chance de matar o set, mas as brasileiras foram resilientes novamente e conquistaram uma virada incrível. O ponto da vitória foi marcado por Julia Bergmann em uma bola que apenas triscou dentro da quadra adversária.

Depois de uma vitória heróica, o Brasil levou um banho de água fria no 4º set. A Seleção não ofereceu resistência e foi facilmente batida por 25 a 15, deixando a decisão da vaga olímpica para o tie-break. No set decisivo, show brasileiro e enorme triunfo por 15 a 10. Com isso, a equipe de Gabi e companhia se juntou à Turquia como as duas classificadas do grupo aos Jogos Olímpicos.

O Japão ainda pode conquistar a vaga nos Jogos Olímpicos de Paris através do ranking mundial. Para isso, a seleção japonesa precisa fazer a melhor campanha possível na Liga das Nações do ano que vem.

(Fonte: Lance!)