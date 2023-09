Com um a menos, Botafogo perde para o Corinthians, mas segue na liderança com folga

Com um a menos desde a metade do primeiro tempo, o Botafogo perdeu para o Corinthians por 1 a 0 na noite desta sexta-feira (22/9), na Neo Química Arena, e conheceu sua terceira derrota seguida no Campeonato Brasileiro – a quarta consecutiva na temporada sob o comando de Bruno Lage.

O Glorioso perdeu a oportunidade de reabrir dez pontos de vantagem na liderança. No entanto, com 51 pontos, continuou sete acima do vice-líder Palmeiras, que também perdeu nesta 24ª rodada. Apesar da sequência ruim, o Fogão ainda tem uma folga considerável na tabela.

O jogo

O Botafogo começou o jogo bem, aproveitando os espaços deixados pelo Corinthians, e chegou a finalizar com relativo perigo com Luis Henrique e Tchê Tchê. Porém, a partida mudou de figura após a expulsão de Marçal, aos 23 minutos.

O capitão alvinegro foi imprudente numa disputa com Pedro, em que ambos levantam o pé. Porém, chama a atenção como o VAR contra o Botafogo funciona, evidenciando mais uma vez a falta de critério que impera na arbitragem brasileira.

Com um a menos, o Botafogo não tinha outra alternativa a não ser se defender. E conseguiu êxito na missão, não deixando o Corinthians chegar com perigo, com Tchê Tchê fazendo a função de lateral-esquerdo.

O Corinthians voltou para o intervalo com dois titulares que iniciaram no banco e conseguiu aumentar a pressão. Aos sete minutos, Matías Rojas chutou de fora da área e Lucas Perri fez grande defesa. Dois minutos depois, Renato Augusto finalizou em curva com perigo, com a bola saindo por cima.

Recuado, o Botafogo tomou o gol aos 13 minutos, numa falha de Di Placido. O argentino pareceu desistir da jogada, Matheus Bidu conseguiu cruzar, Gil cabeceou, Lucas Perri fez uma defesa espetacular no chão e o zagueiro corinthiano conferiu no rebote, fazendo 1 a 0 para os donos da casa

Depois de tomar o gol, Bruno Lage enfim promoveu mudanças e o Botafogo conseguiu pelo menos dar algumas estocadas no final, em busca do empate, mesmo com um a menos. Aos 34 minutos, Hugo cruzou e Victor Sá mergulhou de cabeça, para fora. Aos 43, em cobrança de escanteio, a bola foi desviada na área e caiu nas mãos de Cássio. Aos 48, Júnior Santos também teve a chance, mas fez a escolha errada, cabeceando em cima do goleiro corinthiano. E foi isso…