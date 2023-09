Com golaço de falta de Léo Fernández, Fluminense vence o Cruzeiro e volta ao G4 do Brasileirão

O Fluminense vai dormir dentro da zona de classificação à Libertadores de 2024. Com golaço do meia Léo Fernández, em cobrança de falta de muito longe, o Tricolor venceu o Cruzeiro por 1 a 0 nesta quarta-feira (20), no Maracanã, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, e ganhou posições do Flamengo e Grêmio (que ainda joga na rodada) na tabela, chegando aos 41 pontos, em quarto lugar. Já o Cruzeiro parou nos 29 pontos, em 11º, e passa a ver os times da zona de rebaixamento aproximando-se no retrovisor.

O Tricolor volta a campo no dia 27 de setembro, contra o Internacional, mais uma vez no Maraca, mas pelo primeiro jogo das semifinais da Libertadores. Pelo Brasileirão, encara o Cuiabá, na Arena Pantanal, no dia 30. Já a Raposa disputa clássico estadual contra o América, pela 25ª rodada do Brasileirão, no dia 1º de outubro, no Mineirão.



Primeiro tempo



Com um jogo truncado no meio de campo, os torcedores viram apenas quatro finalizações durante os quase 50 minutos de bola rolando. As melhores chances foram do Fluminense, com Cano acertando um chutaço no travessão e Alexsander fazendo bela jogada, mas parando em Rafael Cabral. A única finalização do Cruzeiro foi de William no fim do segundo tempo, com defesa tranquila de Fábio.

Segundo tempo



A primeira grande chance do segundo tempo foi do Cruzeiro. Logo no primeiro minuto, Mateus Vital recebeu passe de Lucas Silva, cortou Nino e bateu cruzado. Ele só não contava com a astúcia de André, que se redimiu da falha contra o Vasco, na última rodada, e salvou em cima da linha. No estilo de Fernando Diniz, o Tricolor trocava passes em busca de uma brecha. Aos 17, ela quase veio. Lima recebeu passe na entrada da área, chutou com desvio e viu a bola sair caprichosamente à esquerda do gol de Rafael.

Após essa jogada, Lima saiu para a entrada de Léo Fernández. E a vitória contou com dedo do treinador e o pé esquerdo - calibrado do uruguaio. Aos 21, numa cobrança de falta de muito longe, o camisa 17 caprichou no efeito para marcar um golaço. Foi o primeiro gol do baixinho com as cores verde, branco e grená. O Flu quase ampliou com Keno, mas ficou de bom tamanho, porque Fábio também salvou em finalização de Matheus Jussa.





PQP, QUE GOLAÇO DE FALTA DO LEO FERNANDEZ!!!!



