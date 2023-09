Em jogo ruim, Flamengo empata sem gols com o Goiás na Serrinha e sai do G-4

O Flamengo levou a crise dos bastidores para dentro das quatro linhas e, num dos piores jogo do campeonato, empatou sem gols com o Goiás nesta quarta-feira, no estádio Halié Pinheira, a Serrinha, pela 24ª rodada do Brasileirão. O resultado é ruim para as duas equipes. Com o placar, o Rubro-Negro chegou a 40 pontos e vai terminar a rodada fora do G-4, podendo cair até para sétimo, enquanto o Goiás ganhou a posição do Bahia e foi para 15º, mas perdeu a chance de se distanciar do Z-4.

Os cariocas chegaram a Goiânia sob pressão depois da confusão envolvendo Marcos Braz e das derrotas contra o Atlhetico por 3 a 0, na última rodada, além do revés no primeiro jogo da decisão no Maracanã, contra o São Paulo. O dirigente não viajou para encontrar o time. O empate aumenta o clima ruim na equipe e no técnico Jorge Sampaoli.

Com nove desfalques e vivendo crise técnica, o comandante argentino promoveu a estreia do goleiro Rossi, ex-Boca Juniors,. Após assinar pré-contrato em janeiro e chegar ao Flamengo em julho, o goleiro de 28 anos teve atuação tranquila, já que o Goiás só finalizou uma vez na direção do gol, em chute que foi defendido pelo argentino. O zagueiro Pablo, que praticamente não havia sido utilizado, também começou jogando.

O Flamengo volta a campo no próximo domingo, contra o São Paulo, no Morumbi, pelo segundo jogo da final da Copa do Brasil, em que vai precisar reverter a desvantagem de um gol na casa deles. Pelo Brasileirão, o Rubro-Negro enfrenta o Bahia no dia 30, no Maracanã. Já o Goiás enfrenta o Botafogo, no Nilton Santos, no próximo dia 2, pela 25ª rodada do Brasileirão.

Jogo protocolar

O primeiro tempo foi parado e com poucas finalizações. Dois chutes para o Goiás e um para o Flamengo. As equipes não tiveram qualquer efetividade no ataque. O Flamengo chegou a ter 82% de posse de bola, mas não conseguiu transformar em chance de gol.

O segundo tempo voltou quase no mesmo ritmo do primeiro, mas com os times se esforçando um pouco mais. Mesmo assim, foram muitos passes para o lado e bolas longas sem sucesso. A entrada de Everton Cebolinha melhorou o ataque do time de Sampaoli, e o atacante teve a melhor chance da partida, em chute defendido por Tadeu. O Goiás, por sua vez, finalizou cinco vezes, mas só uma na direção do gol de Rossi.

Aos 10 minutos do segundo tempo, Jorge Sampaoli chegou a chutar o microfone da transmissão perto da área técnica. O auxiliar, que estava próximo, fez uma expressão de quem não entendeu.