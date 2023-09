Video:: Marcos Braz, vice do Flamengo, agride torcedor após ser cobrado em shopping no Rio

A derrota por 1 a 0 para o São Paulo no sábado (17), no Maracanã, pelo primeiro jogo da final da Copa do Brasil, deixou os ânimos exaltados no Flamengo. Marcos Braz que o diga. Após ser cobrado três membros de uma torcida organizada do time, nesta terça-feira (19), o vice-presidente de futebol do clube partiu para as vias de fato dentro do Barra Shopping, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. As agressões foram flagradas por um cliente.

Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, foi cobrado por um torcedor rubro-negro e o agrediu em um shopping.



— Planeta do Futebol ???? (@futebol_info) September 19, 2023

O dirigente estava dentro de uma loja com sua filha, que completa 15 anos nesta quarta, quando foi abordado pelos torcedores. Eles criticaram o vice de futebol e pediram a saída do técnico Jorge Sampaoli e de Gabigol. Também reclamaram do preço dos ingressos para a final.

Segundo Braz, ele teria sido agredido verbalmente, mas as imagens não mostram o xingamento. Na sequência, o vice de futebol do Flamengo e seu segurança saíram atrás dos rubro-negros e deram início à confusão. Outros se juntaram no coro de críticas ao cartola. Ao jornalista Venê Casagrande, que noticiou a briga em primeira mão, o torcedor agredido disse que também foi mordido pelo dirigente.

"Eu vi ele dentro da loja da Pandora. Só gritei para ele sair do Flamengo. Aí virei de costas e fui andando. Quando eu vi, ele correu atrás de mim. Ele e o segurança dele me agrediram. E ele me mordeu também", afirmou.

A briga ocorreu por volta das 17h e assustou lojistas e clientes que passavam pelo shopping. O dirigente se refugiou dentro de uma loja depois da confusão. Quase uma hora após a briga, policiais chegaram ao local e conseguiram escoltá-lo até a saída. Ele seguiu para a delegacia. No trajeto, Braz foi novamente hostilizado e xingado pelas pessoas presentes no local.

Além de vice de futebol do Flamengo, Marcos Braz é vereador eleito do Rio de Janeiro.



Ao invés de sair preso, saiu escoltado pela policia.



— CENTRAL DO FLAMENGO ??? ? (@CentralFlaNacao) September 19, 2023

Reincidência

A confusão no shopping é o terceiro caso de agressão que envolve o Flamengo em menos de dois meses. No dia 29 de julho, o então preparador físico do clube, Pablo Fernández, braço direito de Sampaoli, deu um soco no rosto do atacante Pedro no vestiário do Independência, após a vitória rubro-negra sobre o Atlético-MG por 2 a 1. Ele foi desligado na mesma semana.

No dia 15 de agosto, Gerson e Varela trocaram agressões em treino no Ninho do Urubu. Um soco do meia fraturou o nariz do lateral uruguaio. Para este caso em particular, não houve qualquer tipo de punição para nenhum dos dois.