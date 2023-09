Insuportável

Pensei em “Tragédia Anunciada” como manchete. Como dizia Doalcey Bueno de Camargo, dei um “breque”.



Desisti da manchete em função de ser, como todo rubro-negro, um otimista. Afinal, ainda há um jogo e o tema em pauta é o futebol, onde tudo pode acontecer.

Nosso problema tem que ser resolvido pelo presidente Rodolfo Landim. Só ele tem o poder de reorganizar a casa.



Os amigos que frequentam o blog sabem do que estou falando. Este Sampaoli é inconfiável, desagregador e incompetente. O Flamengo já deveria ter iniciado a decisão com outro treinador. Diego Ribas, na transmissão anterior da Globo, enviou um recado claro e nossos dirigentes não entenderam. Os jogadores estão com os nervos à flor da pele, sem confiança, sem saber quem é titular ou reserva. Estão tristes. Jogam com tristeza. Diego não estava opinando. Estava…informando!!!

Na escalação de hoje, a comprovação da falta de sensibilidade do treinador. Jogamos com três atacantes – Gabigol, Pedro e Bruno Henrique. Com isso, perdemos o meio de campo para o São Paulo e o jogo.

Já mudamos treinadores em momentos decisivos. Com coragem de quem tem a caneta na mão, ganhamos uma Libertadores, um Mundial e uma Copa do Brasil, mudando os treinadores no momento das decisões.



Ainda há tempo. Nem tudo está perdido. Só que, para reverter, mudar é preciso.



Aliás, o nosso presidente tem tudo para ser o mais ousado da nossa história centenária.



Basta ter coragem…



Ainda dá!!!