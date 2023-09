Com gol nos acréscimos, Fluminense vence o Fortaleza pelo Brasileirão

Com atuação iluminada do goleiro Fábio e gol marcado nos acréscimos por Diogo Barbosa, o Fluminense superou a péssima qualidade do gramado do estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, e venceu o Fortaleza neste domingo (3), pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O resultado deixa o Tricolor carioca vivo na briga por uma vaga entre os quatro primeiros colocados, na quinta colocação, com 38 pontos, um a menos do que Flamengo (4º) e Grêmio (3º) e 13 a menos do que o líder Botafogo. Já o Leão do Pici perdeu a chance de entrar no G-6, zona de classificação para a Conmebol Libertadores, e se manteve em oitavo, com 32 pontos.

Substituto do titular e lesionado Marcelo no Fluminense, o recém-chegado Diogo Barbosa ainda não tem nem 10 jogos com a camisa tricolor (fez o seu nono neste domingo). Mas já teve o gostinho de virar herói. Em uma linda finalização de perna direita, que não é a boa, tirou o time do sufoco e garantiu uma importante vitória.

Os dois times agora terão duas semanas sem jogos por causa da Data Fifa. O Fluminense volta a campo só no dia 16, quando terá o clássico fora de casa contra o Vasco em São Januário, às 16h (de Brasília). Já o Fortaleza joga no dia 14 e recebe o às 19h (de Brasília) no Castelão, na "prévia" da semifinal da Conmebol Sul-Americana.

