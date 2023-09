Neste momento de pouco brilho dos jogadores brasileiros, aqui e no exterior, foi um colírio para quem ama o futebol ver um jogador se destacar tanto e desequilibrar um jogo como Bruno Henrique, nesta vitória sobre o Botafogo.



O mais impressionante, quase inacreditável, após contusão tão grave, é o que o nosso melhor atacante vem apresentando. Que partida espetacular – e que gol antológico. E, que pena os poucos centímetros que decretaram impedimento, em gol por cobertura, encobrindo o gigante – em todos os sentidos – goleiro do Botafogo.

Não bastasse o que fez com os pés, Bruno Henrique, com os dedos, revivendo o famoso chororô, fez a torcida do Flamengo delirar. No clímax de uma notável partida, Bruno Henrique foi substituído. Enfim, não deu para entender.

Jogo que pode ser decisivo para dois campeonatos distintos. A derrota do Botafogo pode representar uma descida de ladeira para o alvinegro. A diferença para os perseguidores, incluindo-se o Flamengo, ainda é grande, mas como dizia o genial Afonso Soares, “já vi muita noiva voltar do altar”…



Na contramão, o Flamengo. Em um jogo de grande rivalidade, em meio a um ambiente confuso, o time ganha moral para a decisão da Copa do Brasil.

Mais uma vez fica comprovado que a individualidade continua sendo a nossa salvação.