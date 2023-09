Fluminense despacha o Olimpia e vai pegar o Inter nas semifinais da Libertadores

Sem levar sustos, o Fluminense despachou o Olimpia-PAR e avançou pela segunda vez em sua história para uma semifinal da Libertadores. Após vitória tranquila em casa, por 2 a 0, o Tricolor voltou a vencer o adversário, agora no Defensores Del Chaco, por 3 a 1, em Assunção, no Paraguai, e se classificou com sobras para pegar o Internacional na próxima fase.



O Flu saiu na frente do placar, com gol de John Kennedy, aos 23 do primeiro tempo. O time da casa buscou a igualdade também no primeiro tempo, aos 43, mas sucumbiu após perder Fernando Cardozo por expulsão. Cano marcou outras duas vezes e garantiu a vaga.

Primeiro tempo

Atrás do placar no agregado, o Olimpia pressionou desde o primeiro minuto. Fábio foi exigido três vezes, em jogadas de escanteio, em 15 minutos de jogo. Mas Fernando Diniz tinha um plano. No segundo contra-ataque do Fluminense, Keno deu lindo passe para John Kennedy, que finalizou no alto de Espínola para abrir o placar. O Olimpia sentiu o golpe, mas voltou a ameaçar o Tricolor pelo alto. Em uma das poucas finalizações pelo chão da equipe paraguaia, saiu o gol de empate. Zabala recebeu na esquerda, passou por Samuel Xavier, e chutou. A bola desviou em Nino e acabou tirando Fábio do lance. Foram 10 chutes do Olimpia nos primeiros 45 minutos.

Segundo tempo

A segunda etapa começou equilibrada, até que aos 25 minutos Lima puxou contra-ataque, deixou três defensores para trás e foi parado com falta por Fernando Cardozo. Só que o meia já estava amarelado e foi mais cedo para o chuveiro. Aos 29, o VAR checou um possível pênalti contra o Flu, deixou a galera em casa aflita, mas mandou seguir. Estava tudo muito bom, tudo muito bem, mas ainda faltava o cara aparecer. Até que não faltava mais. Com um a mais, o Flu empurrou o Olimpia para seu campo de defesa. E German Cano aproveitou os espaços. Aos 34, pegou rebote de John Kenedy, que chutou na trave, e desempatou. Aos 46, recebeu passe de Lima, driblou Espínola e fechou a contagem: Olímpia 1 x 3 Fluminense.