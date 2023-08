Com time misto, Botafogo perde e é eliminado da Copa Sul-Americana pelo Defensa y Justicia

Com time misto mais uma vez, o Botafogo perdeu uma longa de invencibilidade de 19 jogos (quase três meses), foi derrotado pelo Defensa y Justicia por 2 a 1 nesta quarta-feira (30/8), na Argentina, e acabou eliminado nas quartas de final da Copa Sul-Americana. Foi também a primeira derrota de Bruno Lage à frente da equipe.

O Glorioso agora terá foco 100% no Campeonato Brasileiro, onde é líder de forma isolada. No próximo sábado (2), o Fogão tem clássico contra o Flamengo, às 21h, no Estádio Nilton Santos, já com todos os ingressos esgotados.

O jogo

O Botafogo começou mal no jogo, errando muito, e acabou sofrendo o gol aos 14 minutos. Após falhas em sequência de Di Placido, Togni cruzou da esquerda e Nicolás Fernández, de cabeça, completou para as redes – a bola ainda resvalou em Victor Cuesta antes de entrar: Defensa y Justicia 1 a 0.

Só depois de sair atrás é que o Botafogo reagiu. O Glorioso melhorou no jogo e deu bons chutes. Aos 21 minutos, após linda caneta de Luis Henrique, Marçal obrigou o goleiro Bologna a espalmar no cantinho. Três minutos depois, Diego Costa brigou pela bola, Luis Henrique cruzou e Lucas Fernandes cabeceou por cima.

Mesmo assim, errando além do normal, o Botafogo permitiu aos mandantes mais chegadas perigosas. Aos 40, Nicolás Fernández cruzou da direita, Togni pegou bonito de primeira e Gatito Fernández salvou. Logo depois, em cobrança de escanteio, a bola sobrou para Nicolás Fernández chutar com perigo, no lado de fora da rede.

No último lance do primeiro tempo, porém, o Botafogo conseguiu empatar. Tchê Tchê fez fila e sofreu falta perto da área. Lucas Fernandes cobrou, a bola bateu na trave, nas costas de Bologna, e passou antes que Sant’Anna conseguisse tirar. O gol só foi validado depois que o VAR atestou que a bola realmente passou pela linha: 1 a 1.

Logo no início do segundo tempo, o Botafogo teve a chance de virar: Marlon Freitas fez boa jogada e deixou Mateo Ponte de frente para o gol, mas o lateral acabou pegando mal na bola e facilitou a defesa de Bologna. Gabriel Pires, de cabeça, também obrigou o goleiro do Defensa y Justicia a trabalhar.

As substituições de Bruno Lage, no entanto, abriram demais o time, e aí a equipe da casa aproveitou. Aos 18 minutos, Solari foi lançado em profundidade e foi bloqueado por Gatito. Mas, aos 26 minutos, Alexis Soto cruzou da esquerda e o baixinho Nicolás Fernández cabeceou livre, recolocando o Defensa y Justicia na frente: 2 a 1.

Repleto de meias e atacantes, o Botafogo foi para o tudo ou nada, mas não conseguiu superar o time argentino e nem a tradicional cera dos hermanos. Agora, foco 100% no Brasileirão.