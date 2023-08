Que pecado

Incrível como um elenco como o do Flamengo não consegue traduzir em campo o que, minimamente, o torcedor espera.



Meu amigo Lédio Carmona, baita comentarista – o João Saldanha desta geração – optou pelo politicamente incorreto ao afirmar que o Flamengo tinha tudo, menos padrão de jogo.



Prefiro afirmar que com Sampaoli assumindo o comando, a tragédia foi anunciada. Que com ele, a possibilidade de padrão de jogo é zero.



Ao contrário de muitos amigos rubro-negros, não acho que o grande erro da diretoria tenha sido a demissão do atual treinador do São Paulo. Erro mesmo, definitivo, foi a contratação de Sampaoli.

Não há uma sintonia fina entre treinador e elenco. Qualquer treinador, independentemente do conhecimento de causa, tem a obrigação de ser um bom gestor de grupo. Está mais do que na cara que muitos jogadores do Flamengo estão jogando abaixo de suas reais possibilidades em função das estapafúrdias decisões do treinador, tirando a confiança de jogadores que sempre foram importantes, além da maluquice de não repetir o mesmo time em quase quarenta jogos.

Como a Libertadores foi, prematuramente, para o espaço. Como o Campeonato Brasileiro está cada vez mais distante. Como o que nos resta para salvar o ano é a Copa do Brasil, para aqueles que pregam ser equivocado trocar o treinador, lembro que este ano perdemos tudo que disputamos. Vamos esperar mais o que, se ainda há uma oportunidade de levantar um caneco?



Como último lembrete: trocar o treinador antes de uma final de Copa do Brasil já aconteceu no Flamengo. Deu tudo certo. Fomos campeões.



O momento rubro-negro pede coragem.