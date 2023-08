Botafogo empata com Defensa y Justicia no primeiro duelo pelas quartas da Sul-Americana

Com uma formação quase toda reserva, o Botafogo jogou bem, saiu na frente, mas acabou levando um gol em falhas de Gatito Fernández e Victor Cuesta e ficou no empate em 1 a 1 com o Defensa y Justicia nesta quarta-feira, no Estádio Nilton Santos, pela partida de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana.

O resultado não é bom, já que o Glorioso vai precisar vencer na próxima quarta-feira, na Argentina, para chegar às semifinais – com um clássico contra o Flamengo três dias depois pelo Campeonato Brasileiro. Ou, então, empatar e passar nos pênaltis. A partida será realizada no Estádio Florencio Sola, de propriedade do Banfield.

O jogo



Apesar de atuar com muitos reservas, o Botafogo criou muitas oportunidades no primeiro tempo, mas faltou caprichar. Aos 11 minutos, Matheus Nascimento brigou no meio e levou a melhor, avançou e chutou em cima de Bologna. Na sequência, Lucas Fernandes arriscou um chute em curva e a bola saiu para fora.

Sem permitir finalizações ao Defensa y Justicia, o Botafogo apertou o ritmo depois dos 30. Aos 34, JP Galvão rolou para o meio, Matheus Nascimento não conseguiu finalizar e Lucas Fernandes, de cara para o gol, finalizou em cima do goleiro, desperdiçando a chance mais clara para o Glorioso no primeiro tempo.

Antes dos acréscimos, Lucas Fernandes arriscou um belo chute da esquerda de fora da área e o goleiro do Defensa y Justicia espalmou para o lado. Depois, foi a vez de Hugo arriscar de longe, e Bologna mais uma vez desviou por cima, evitando que o placar fosse aberto.

O Botafogo continuou bem no segundo tempo e enfim conseguiu abrir o placar aos 10 minutos: Diego Costa, que entrou no intervalo, ajeitou para Tchê Tchê, o volante cruzou bonito e Gabriel Pires cabeceou com extrema categoria no cantinho, com a bola batendo na trave antes de entrar. Enfim a justiça estava feita.

A partida parecia sob controle, mas o Defensa y Justicia foi para a pressão na parte final. Aos 30 minutos, Togni chutou com perigo, rasteiro, para fora. Logo depois, Nicolás Fernández chutou, Gatito Fernández rebateu para a frente, Victor Cuesta também falhou no domínio e a bola ficou à feição para Tripichio empurrar para o gol e fazer 1 a 1.

O gol de empate acabou deixando o jogo mais nervoso. Aos 45 minutos, Luis Henrique arrancou e chutou para boa defesa de Bologna. O Defensa y Justicia também tentou o gol para virar, mas a partida acabou empatada em 1 a 1.

Próximos jogos do Botafogo

Botafogo e Defensa y Justicia voltam a se enfrentar na próxima quarta-feira (30/8), às 19h, no Estádio Florencio Sola, casa do Banfield. Antes, no domingo (27), o Glorioso recebe o Bahia, às 16h, no Estádio Nilton Santos, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.