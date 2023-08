Maracanã será fechado por tempo indeterminado para a recuperação do gramado

Depois do jogo do Vasco, em que o campo do Maracanã apresentou péssimo estado, a administração resolveu fechar as portas do estádio por tempo indeterminado para a recuperação do gramado. O palco será interditado após o jogo entre Flamengo e Internacional, no sábado, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. A informação foi divulgada em comunicado oficial, nesta terça-feira (22).

Na nota, a administração do Maracanã diz que o estádio "ficará sem atividades após a realização das duas próximas partidas já agendadas, quando serão feitas as verificações e avaliações necessárias para a elaboração do planejamento das etapas de trabalho".

Antes da partida válida pelo Brasileirão, o local sedia Fluminense x Olimpia, na quinta-feira (24), pelas quartas de final da Libertadores. Nesta segunda-feira (21), a administração aplicou um "corretivo" para tentar melhorar a situação do campo até quinta.

A Justiça permitiu que o Vasco jogasse no Maracanã contra o Atlético-MG no último domingo. A partida aconteceu com cerca de 14 horas de intervalo do jogo do Fluminense com o América-MG. Com as chuvas no Rio de Janeiro, o campo ficou visivelmente prejudicado. Houve formação de poças dentro das áreas dos goleiros.

O que será de Flamengo e Fluminense?

O Flamengo vai disputar a final da Copa do Brasil no dia 17 ou no dia 24 de setembro - o mando ainda será definido em sorteio. Caso o Fluminense avance nas quartas de final da Libertadores, a semifinal deve ocorrer na última semana de setembro ou na primeira semana de outubro.

Pelo Brasileiro, o Fluminense está negociando para levar o jogo contra o Fortaleza, previsto para o dia 3 de setembro, para o estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. Como não há previsão de reabertura do Maracanã, não é possível cravar quantas partidas Fluminense e Flamengo irão perder com o fechamento do estádio.

A nota na íntegra

O Complexo Maracanã informa que o estádio sofrerá uma parada técnica nos próximos dias para a recuperação do gramado.

Até o momento, 55 jogos foram realizados, o que faz do Maracanã o estádio mais utilizado do país, seguido de longe pelo Independência, com 15 jogos a menos. Como é de conhecimento de todos, os estádios europeus recebem, em média, 30 jogos por temporada.

Considerando-se que nessa época do ano, no Brasil, fatores climáticos como a menor incidência de luz e temperaturas mais baixas interferem na estrutura geral do campo de jogo, mesmo assim o estádio foi utilizado duas vezes neste último fim de semana, com um intervalo de menos de 15 horas entre as duas partidas realizadas. Uma delas, o confronto Vasco x Atlético Mineiro, no último domingo (20/08), após decisão judicial.



Diante disso, tendo em vista que os danos causados não podem ser recuperados sem uma paralisação, após o dia 26/08/2023 promoveremos a interrupção das atividades do estádio para viabilizar a plena recuperação do gramado.

O período em que o Maracanã ficará sem atividades será informado em breve, após a realização das duas próximas partidas já agendadas, quando serão feitas as verificações e avaliações necessárias para a elaboração do planejamento das etapas de trabalho.