Vasco vence o Atlético-MG no Maracanã lotado e sobe mais uma posição no Brasileiro

Coloca mais três pontos na conta. O Vasco perdeu uma porção de chances, especialmente no segundo tempo, mas o gol de Serginho, marcado aos quatro minutos do primeiro tempo, foi o suficiente para a equipe vencer o Atletico-MG por 1 a 0 neste domingo (20), no Maracanã, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Pela primeira vez nesta edição, o Cruzmaltino consegue duas vitórias consecutivas dentro de casa. Dessa vez, no reencontro do time com sua torcida, após quatro jogos: mais de 50 mil torcedores estiveram nas arquibancadas. Com 16 pontos, o Vasco sobe para 18º, a dois do Bahia, primeiro time fora da Zona do Rebaixamento. Já o Galo, que vinha de duas vitórias seguidas, teve a sequência interrompida. Agora é o 11°, com 27 pontos.

Na 21ª rodada do Brasileirão, o Vasco enfrenta o Palmeiras, no próximo domingo, às 18h30, no Allianz Parque, em São Paulo. No mesmo dia e horário, o Atlético recebe o Santos, em Belo Horizonte. A princípio, o jogo está marcado para o Mineirão, mas a direção do Galo pode levar a partida para a Arena MRV e assim realizar a primeira partida oficial no estádio do clube.

Primeiro tempo



O Vasco fez valer o fator casa nos primeiros 10 minutos. Sem a bola, o time comandado neste domingo por Emiliano Diaz - filho e auxiliar de Ramón, que cumpriu suspensão - avançou a marcação para incomodar a saída do Galo. Com a bola nos pés, a estratégia era explorar as costas de Saraiva, que costuma atuar quase como um ponta. Foi assim que o Cruzmaltino logo abriu o placar, aos quatro minutos. Lucas Piton cruzou na cabeça de Vegetti, que obrigou Everson a fazer um milagre à queima-roupa. No rebote, Serginho apareceu livre para abrir o placar.

O Vasco, por ora, manteve seus jogadores no campo de defesa do Atletico-MG. Numa outra escapada pela esquerda, Piton cruzou na área, Vegetti se antecipou a Everson e carimbou o travessão. A partir de então, o time da casa recuou, e os visitantes começaram a gostar do jogo. O Galo chegou quatro vezes com perigo, duas com Hulk e duas com Paulinho, ex-Vasco, mas faltou mais capricho para empatar.

Segundo tempo

O Vasco voltou sonolento do intervalo, e o Galo quase aproveitou para igualar a contagem logo no primeiro minuto da segunda etapa. Praxedes errou na saída de bola, ficou pedindo falta, e Hulk teve espaço para chutar no gol. Léo Jardim, porém, fez boa defesa. Foi o balde de água fria que o Vasco precisava apara acordar. Com uma marcação forte, a equipe carioca não dava espaço atrás e chegava com muito perigo na frente.

Aos 11, Pec ficou cara a cara com Everson e chutou para fora. No minuto seguinte, foi Vegetti quem ficou cara a cara com o goleiro, mas escorregou na hora do chute e mandou para fora. Aos 19, em falta de muito longe, Hulk soltou o pé e quase marcou um golaço, mas Leo Jardim voou para fazer a defesa.

Depois, o jogo ganhou um roteiro triste. Depois um ano em recuperação de lesão no joelho, o lateral vascaíno Gabriel Dias voltou a ser relacionado e entrou aos 22 minutos do segundo tempo, no lugar de Robson Bambu, mas deixou o gramado aos prantos, sentindo dores, depois de apenas dez minutos. O zagueiro Maicon entrou em seu lugar, e Medel foi deslocado para atuar improvisado na lateral. O Vasco ainda carimbou o travessão mais uma vez, com Paulinho, em cobrança de falta, aos 43, e levou dois grandes sustos nos acréscimos.