Fluminense vence o América-MG de virada e dorme no G4 do Brasileirão

A visita não é bem-vinda na casa do Fluminense. De virada, a equipe de Fernando Diniz venceu o América-MG neste sábado (19), no Maracanã, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Coelho até saiu na frente do marcador, com gol de Felipe Azevedo, mas o Tricolor buscou os três pontos com John Kennedy, que marcou pelo terceiro jogo consecutivo, Germán Cano, que chega a 30 na temporada, e Jhon Arias. Todos os gols foram marcados no segundo tempo.

O Fluminense só perdeu um jogo como mandante nesta temporada, contra o Botafogo, pelo Campeonato Carioca, no dia 29 de janeiro. Em 2023, são 17 vitórias e sete empates. Já pelo Brasileirão, a última derrota no Maraca foi justamente contra o Coelho, na 31ª rodada da Série A do ano passado, no dia 9 de outubro de 2022.

Embora os gols sejam rotina para Cano, o deste sábado foi especial: mais cedo, nasceu Lionella, segunda filha do jogador, que comemorou com um "L" duplo. No jogo, Fernando Diniz voltou a relacionar o jovem volante Alexsander depois de 101 dias, mas não o colocou em campo. Em contrapartida, Marcelo deixou o campo com 10 minutos de partida por problemas físicos.



Com a vitória, o time da casa chega aos 34 pontos, provisoriamente na terceira colocação da tabela, 14 atrás do Botafogo. O Tricolor ainda pode ser ultrapassado por Flamengo, Grêmio e Bragantino até o fim deste domingo. O Coelho, por sua vez, segue afundado na lanterna, com apenas 10 pontos, oito a menos do que o Bahia, primeira equipe fora da Zona de Rebaixamento.

O Tricolor volta ao Maracanã na próxima quinta-feira (24), contra o Olimpia, pelo primeiro jogo das quartas de final da Libertadores. Já o Coelho entra em campo no mesmo dia, contra o Fortaleza, no Independência, pelo primeiro jogo das quartas de final da Copa Sul-Americana. Pelo Brasileirão, as equipes jogam no domingo: o Flu contra o Athletico-PR, fora de casa, e o América contra o São Paulo, em casa.

O jogo

Com a bola rolando, na primeira etapa, apesar de o Flu ter o domínio das ações, a grande chance foi do Coelho. Aos 43, Fábio errou na saída de bola, Mastriani teve o gol aberto para marcar, mas chutou para fora.



Na volta para o segundo tempo, aos seis minutos, Rodrigo Varanda recebeu na direita, teve espaço e tocou na área para Felipe Azevedo chutar firme no canto e abrir o placar. Aos 12, as mexidas de Diniz no intervalo começaram a surtir efeito. Em cruzamento de Keno na área, John Kennedy, em excelente fase, cabeceou para marcar o gol de empate.

Pouco depois, aos 19, Ganso dividiu com Burgos, a bola sobrou para Cano dentro da área, e o artilheiro tricolor não perdoou, marcando o gol da virada. Na comemoração, um 'L' diferente, em homenagem a Lorenzo, seu primogênito, e Leonella, sua filha recém-nascida.

Nos minutos finais, Arias roubou a bola no campo de ataque, a carregou até a entrada da área e chutou firme no cantinho para fechar o placar. O lance chegou a ser analisado pelo VAR por potencial falta do colombiano, mas nada foi assinalado.