Flamengo despacha o Grêmio e vai defender o título da Copa do Brasil contra o São Paulo de Dorival Jr

O Flamengo é finalista da Copa do Brasil pela segunda temporada consecutiva. A equipe voltou a vencer o Grêmio nesta quarta-feira (16), no Maracanã, pelo segundo jogo da semifinal, e garantiu a classificação para enfrentar o São Paulo na grande final. Na ida, em Porto Alegre, o Rubro-Negro já tinha vencido por 2 a 0. Foi a sétima classificação seguida do rubro-negro sobre o Grêmio em competições de mata-mata.

O único gol da partida foi marcado pelo meia Arrascaeta, de pênalti. A comemoração foi simbólica: todos os jogadores foram abraçar o técnico Jorge Sampaoli, pressionado diante do momento ruim. Mais cedo, o argentino teve uma conversa com Pedro para aparar as arestas após o atacante ser agredido pelo ex-preparador físico Pablo Fernández.

Agora, o Fla encara o Tricolor paulista nos dias 17 e 24 de setembro, dois domingos. O confronto tem 10 finais de Copa do Brasil: nove do Fla, que busca o quinto título para se juntar ao Grêmio como segundo maior campeão do torneio, e só uma do São Paulo, que tem como sonho de consumo levantar a única taça que falta em sua galeria.

O jogo também coloca frente a frente o Flamengo e o técnico Dorival Júnior, que levou os cariocas ao título do ano passado.



Primeiro tempo

O Grêmio precisava reverter uma desvantagem de dois gols. E foi melhor no primeiro tempo. Bitello e Suárez foram os que tiveram as melhores oportunidades, mas pararam em Matheus Cunha. Rodrigo Ely também cabeceou por cima e desperdiçou boa chance. O Flamengo, porém, não estava morto. No primeiro lance da partida, Bruno Henrique quase marcou de cabeça. Arrascaeta também parou em Gabriel Grando. Victor Hugo, num contra-ataque em velocidade, também criou uma boa oportunidade. Varela, que levou um soco de Gérson há dois dias, foi substituído ainda no primeiro tempo, lesionado.