Com mais um gol de Vegetti, Vasco segura empate com o Bragantino no Nabizão

O Vasco segurou um empate em 1 a 1 com o Bragantino nesta segunda-feira (14), no estádio Nabi Abi Chedid, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time de Ramón Díaz ainda saiu na frente do placar, com de pênalti de Vegetti, mas levou o empate no último lance do primeiro tempo, em chute defensável de Gustavinho. O resultado saiu barato para os visitantes, que tomaram pressão da volta do intervalo até o apito final.

Com o empate, o Cruzmaltino segue na vice-lanterna do Brasileirão, com 13 pontos, cinco a menos do que o primeiro time fora da Zona do Rebaixamento, que no momento é o Bahia. Já o Massa Bruta vai a 32 pontos e perde a chance de entrar no grupo dos quatro primeiros, em quinto. O Flamengo tem menos saldo, mas leva vantagem no primeiro critério de desempate, com uma vitória a mais: 9 a 8.

O Vasco volta a campo no domingo, às 11h, em São Januário, contra o Atlético-MG. O meia Payet, esperado no Rio na quarta-feira (16), pode estrear na ocasião, dependendo de sua regularização junto à CBF. O Massa Bruta joga no mesmo dia, às 16h, contra o Bahia, na Fonte Nova.

Primeiro tempo



Com uma estratégia corajosa, povoando o campo de defesa do Braga, o Vasco foi ligeiramente mais perigoso no quesito oportunidades de gol. À medida que o jogo ia passando, o Cruzmaltino passou a impor uma transição rápida para o ataque, o que permitiu a seus jogadores chegarem em superioridade perto da área rival. O gol vascaíno saiu após pênalti de Aderlan sobre Vegetti. O próprio argentino converteu. Orellano ainda desperdiçou uma oportunidade frente a frente com Cleiton. Nos minutos finais, o Massa Bruta achou um gol em bola parada. Medel afastou mal, e Gustavinho bateu de primeira para empatar.

Segundo tempo

O jogo foi outro na segunda etapa, com um Bragantino muito mais incisivo, enquanto o Vasco saiu de campo com apenas uma finalização, de Vegetti, que levou perigo ao gol de Cleiton. Já o Massa Bruta assustou ao menos quatro vezes, especialmente com Thiago Borbas, que perdeu três chances. Luan Patrick e Léo Ortiz também tiveram suas chances. Ramón Díaz ainda foi expulso no fim.