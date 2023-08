Pedro marca de pênalti aos 50, e Flamengo arranca empate do São Paulo, no Maracanã

Flamengo e São Paulo empataram em 1 a 1 no Maracanã, neste domingo (13), pela última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. A equipe paulista começou a partida com um time misto e saiu na frente com gol de Lucas Moura, aniversariante do dia, em sua estreia como titular. Nos acréscimos do segundo tempo, Pedro empatou de pênalti.

O empate foi um pouco melhor, mas longe de ter sido um bom resultado para o Rubro-Negro. Com 32 pontos, a equipe carioca perdeu posição para o Grêmio (ainda pode perder para Palmeiras e Bragantino) e ficou a 15 de distância do líder Botafogo, que tem 47 e está folgado na tabela. Já o São Paulo, que chegou a assumir a sétima colocação enquanto vencia, se manteve em nono, com 27 pontos.

O jogo foi marcado por protestos da torcida rubro-negra, com clima no Maracanã tenso desde o início da partida. Os jogadores do Flamengo entraram em campo ao som de "time sem vergonha". Antes de a bola rolar, a torcida vaiou Sampaoli, elenco e direção.

Primeiro tempo

Em jogo de alternâncias na primeira etapa, o São Paulo saiu com 1 a 0 justo no placar com um belo gol do aniversariante Lucas, aos 37 minutos, em sua primeira partida como titular no retorno ao futebol brasileiro. O atacante encontrou liberdade para driblar a defesa do Flamengo e chutar no canto direito de Matheus Cunha, que não vive grande fase. A equipe de Sampaoli pouco ameaçou o gol de Jandrei. As melhores chances foram criadas por Bruno Henrique e Arrascaeta, mas a equipe não concretizou as duas oportunidades que teve.

Segundo tempo

Jorge Sampaoli voltou com duas mudanças do intervalo: sacou Arrascaeta e Thiago Maia para colocar Éverton Ribeiro e Gérson. A torcida protestou a saída do uruguaio, melhor jogador do time, e passou a xingar o treinador argentino. No campo, porém, o Flamengo melhorou e começou a dar trabalho pelo lado esquerdo de ataque, com Ayrton Lucas e Gérson. Numa boa chegada, aos nove minutos, Allan recebeu passe do camisa 20 e finalizou para defesa de Jandrei. A dobradinha deu certo mais uma vez, aos 15, mas novamente Allan desperdiçou, agora ao chutar para fora.

Aos 17, Pedro entrou no lugar de Gabigol. No lado do Tricolor, Dorival Jr promoveu a estreia de James Rodríguez, que entrou no lugar de Alexandre Pato aos 20. O Fla continuou pressionando e chegou com muito perigo, após bola aérea que por muito pouco não chegou em Pedro. Já o time visitante jogava por uma bola e quase conseguiu com o meia colombiano, que assustou Matheus Cunha aos 32. O Flamengo arrumou um pênalti aos 49, apósMichel Araújo derrubar o atacante. Pedro converteu para garantir o empate. Foi o 14º penalti marcado a favor do Fla na temporada.