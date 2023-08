De virada, Grêmio vence o Fluminense na Arena e volta ao G-4 do Brasileirão

De virada, o Grêmio venceu o Fluminense por 2 a 1 neste domingo (13), na Arena, em Porto Alegre, pela última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Cano anotou primeiro para o Flu, mas Bitello e Ferreira, ainda no primeiro tempo, fizeram os gols gremistas. A vitória sobre o Flu foi a primeira do clube gaúcho sobre um rival carioca nesta Série A. Na etapa final, cada lado teve um gol anulado por impedimento após checagem no VAR. O Tricolor do Rio ainda terminou o jogo reclamando de um suposto pênalti não marcado sobre Nino.

Com o resultado, o Grêmio chegou aos 33 pontos e é o atual segundo colocado do Brasileirão, 14 pontos atrás do Botafogo, mas pode ser ultrapassado pelo Flamengo e pelo Palmeiras ao fim da rodada. Já o Fluminense permanece com 31 pontos e caiu para a quarta colocação, mas com probabilidade de terminar o turno fora do G4, já que Flamengo e Palmeiras também têm 31 pontos e ainda jogam.

O Grêmio volta a atuar já na quarta-feira, quando enfrenta o Flamengo pela volta da semifinal da Copa do Brasil, no Maracanã. No Brasileiro, enfrenta o Santos, às 16h no domingo. Já o Fluminense jogará apenas no sábado, às 18h30, contra o América-MG, no Maracanã.

O jogo

A estratégia de Fernando Diniz desde o início do jogo foi colocar o Fluminense bem ao seu estilo, com muito toque de bola e um futebol agressivo. O jogo ofensivo do time carioca estava concentrado do lado esquerdo. Por ali, saiu o primeiro gol quando Keno recebeu na área e, já na linha de fundo, levantou a cabeça e fez o passe para trás. Cano se antecipou à marcação de Bruno Alves e chutou para as redes: 1 a 0, aos 18 minutos.

A sorte do Grêmio é que não demorou para empatar, quando forçou a jogada nas costas de Marcelo. Deu certo e o empate saiu aos 24 minutos, numa rápida triangulação. Villasanti fez o passe para Suárez que, de primeira, lançou do lado direito para Bitello empatar.

O gol da virada saiu, de novo, nas costas de Marcelo, lento na recomposição e sem cobertura. Desta vez o lance começou pelo lado do campo, com o lateral Fábio, que sem ângulo rolou a bola para trás para Ferreira dar um drible de corpo num marcador e chutar cruzado para fazer 2 a 1 aos 45 minutos.

O segundo tempo começou diferente, num ritmo mais lento. As seguidas faltas, dos dois lados, também serviram para travar o ritmo do jogo. Embora estivesse com a marcação bem encaixada, o Grêmio levou um susto quando o Fluminense marcou um gol aos 25 minutos. O VAR anulou o lance, apontando impedimento de Keno no início da jogada. Depois, o VAR também invalidou um gol gremista aos 31 minutos, apontando impedimento de Reinaldo.