Com Luis Henrique inspirado, Botafogo supera frangaço de Perri e vence o Inter de virada

O Botafogo completou 119 anos neste sábado (12). Mais cedo, "se presenteou" com a contratação de Diego Costa, mas era pouco. O Glorioso precisava comemorar com a torcida. E o fez! Mesmo com frangaço atípico de Lucas Perri, melhor goleiro com sobras do campeonato, o time de Bruno Lage mostrou poder de reação e venceu o Internacional de virada, por 3 a 1, no estádio Nilton Santos, o Niltão, pela última rodada do primeiro turno do Brasileirão.

Sem Tiquinho Soares, lesionado, parecia que o Botafogo teria problemas para buscar o resultado. Só que o atacante Luis Henrique chamou a responsabilidade e garantiu mais três pontos. Ele entrou no intervalo, deu o passe para o gol de Victor Sá, aos nove, participou da jogada que culminou no gol contra de Nicolás Hernández, aos 11, e deixou o seu após assistência de Eduardo, aos 27. O Colorado abriu o placar com Maurício, aos 17 do primeiro tempo, após falha bisonha de Perri. Pedro Henrique chegou a diminuir no fim, mas estava impedido.

Com o resultado, o time da casa chegou aos absurdos 47 pontos, com aproveitamento recorde de 82%. O time abriu 16 pontos de vantagem ante o vice-líder, que no momento é o Flamengo. São 15 vitórias, dois empates e apenas duas derrotas em 19 jogos. Estamos falando também do melhor ataque, com 35 gols marcados, e da melhor defesa, com somente 11 gols sofridos. Agora já são 10 jogos sem perder.

O Botafogo venceu o 10º jogo seguido em casa no Brasileirão e tem a melhor campanha como mandante no primeiro turno dos pontos corridos, ao lado do Corinthians de 2017. Tambéu supera o Timão no geral, com os mesmos 47 pontos, mas com uma vitória a mais.



Já o Internacional se mantém na 12ª colocação, com 24 pontos. O time gaúcho ainda pode perder posição para o Fortaleza até o fim da rodada.

Falha rara

A partida terminou com 3 a 1 para o Botafogo, mas mostrou algo raro de se ver em 2023: um erro de Lucas Perri. O Inter abriu o placar com Maurício após o camisa 27 colorado aproveitar rebote do próprio chute. Rebote esse que surgiu na falha de Perri. O goleiro tentou encaixar a bola, mas não conseguiu e ela quase passou por debaixo das pernas. Foi até o que ele achou que tinha acontecido, por isso olhou para trás e não viu que ela, na verdade, estava embaixo dele. Maurício viu e abriu o placar.



Reação de líder



O Botafogo não sentiu o gol, pelo contrário. O time, que vinha com menos posse de bola, foi para o ataque em busca do empate e criou duas boas oportunidades, ambas com finalizações de Eduardo, mas o goleiro Rochet brilhou e segurou a vitória parcial do Inter. No retorno do intervalo, o Alvinegro apertou o ritmo, sufocou o Colorado e virou o confronto em menos de 15 minutos.

Aos 10, Janderson descolou uma ótima enfiada de bola para Luis Henrique, que cruzou rasteiro na medida para Victor Sá finalizar forte. A bola passou por baixo das pernas de Rochet e entrou.

Logo depois, Hugo partiu pelo lado esquerdo e cruzou rasteiro para dentro da área. Janderson dividiu com Nicolás Hernández, que marcou contra.

Após a virada, o Botafogo seguiu melhor em campo e ampliou em contra-ataque de almanaque. Di Plácido tocou para Eduardo, que estava livre de marcação. O camisa 33, por sua vez, ajeitou para Luis Henrique bater colocado para selar a vitória alvinegra.

Ficha técnica

Botafogo x Internacional

Data e Hora: 12/08/2023, às 21h

Local: Estádio Nilton Santos, em Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (FIFA/SP)

Cartões amarelos: Adryelson, Janderson e Philipe Sampaio (BOT) / Rochet, Gabriel e Mercado (INT)

Cartões vermelhos: -

Gols: Maurício (0-1) (18'/1ºT) / Victor Sá (1-1) (10'/2ºT) / Janderson (2-1) (14'/2ºT) / Luis Henrique (3-1) (28'/2ºT)



Botafogo

Lucas Perr; Di Placido, Adryelson, Victor Cuesta e Hugo; Marlon Freitas, Tchê Tchê (Júnior Santos, 47'/2ºT) e Lucas Fernandes (Luis Henrique, Intervalo); Gustavo Sauer (Janderson, Intervalo), Victor Sá (Danilo Barbosa, 29'/2ºT) e Eduardo (Philipe Sampaio, 51'/2ºT). Técnico: Bruno Lage

Internacional

Rochet; Bustos, Vitão, Mercado e Renê; Gabriel, Aránguiz (Bruno Henrique, 18'/2ºT) e Maurício (Nicólas Hernández, 13'/2ºT); Wanderson (Pedro Henrique, 18'/2ºT), Alan Patrick e Enner Valencia. Técnico: Eduardo Coudet