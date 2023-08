Gatito segura empate sem gols, e Botafogo avança às quartas da Sul-Americana

O sofrimento foi maior do que o esperado, mas o Botafogo de Gatito Fernández conseguiu segurar um empate sem gols contra o Guaraní-PAR nesta quarta-feira (9), no estádio Defensores Del Chaco, em Assunção, no Paraguai, e garantiu a classificação para as quartas de final da Copa Sul-Americana. No primeiro jogo, o Glorioso venceu por 2 a 1, no estádio Nilton Santos.

Agora, o Botafogo enfrentará o Defensa y Justicia na próxima fase. O time carioca se junta a outros dois brasileiros que também carimbaram vaga nas quartas: Corinthians e Fortaleza. Como América-MG e Bragantino se enfrentam, um deles se somará a este grupo. A Conmebol ainda não oficializou as datas, mas os jogos serão disputados nas semanas dos dias 23 e 30 de agosto.

Classificado, o Botafogo ultrapassou R$ 10 milhões em premiações na Copa Sul-Americana. Após superar o Guaraní-PAR, o clube embolsou 600 mil dólares (R$ 2,9 milhões, na cotação atual) aos cofres. O Alvinegro também igualou a melhor participação na Era Sul-Americana - alcançou este estágio nas edições de 2008 e 2009.

O jogo

Sem Tiquinho Soares, lesionado, e com time praticamente reserva, o goleiro Gatito Fernández foi decisivo com duas grandes defesas, em chutes de Barceló e Camacho, e foi o herói da classificação. Em lances individuais, Matías Segovinha e Diego Hernández também se destacaram.

O lance de maior preocupação envolveu o lateral-direito JP Galvão, do Botafogo. Ele foi substituído por Di Plácido, aos 19 minutos do primeiro tempo, reclamando de muitas dores. No banco de reservas, foi ao choro. De acordo com nota do clube, "o atleta JP sofreu um trauma no cotovelo direito, com ferimento extenso, e foi encaminhado de ambulância para a realização de exame de imagem".