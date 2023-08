Botafogo vira sobre o Guaraní-PAR no fim e larga na frente nas oitavas da Sul-Americana

O Botafogo teve mais dificuldade do que precisava, mas venceu o Guaraní-PAR por 2 a 1, de virada, nesta quarta-feira (2), no estádio Nilton Santos, o Engenhão, pelo primeiro jogo das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Os gols foram marcados no segundo tempo: por Hugo, num tirambaço aos 19 minutos, e Tiquinho Soares, de pênalti, aos 43. Romeo Benitez, logo aos dois minutos da primeira, deu um tremendo susto.

Com a vitória no Nilton Santos, o Glorioso pode até empatar com o Guaraní no jogo de volta, na próxima quarta (9), às 19h (de Brasília), em Assunção, Paraguai, que fica com a vaga para a próxima fase. Uma vitória paraguaia por um gol de diferença leva a disputa para os pênaltis. Antes, porém, o Alvinegro volta a campo pelo Campeonato Brasileiro, quando irá enfrentar o Cruzeiro, no domingo, em Belo Horizonte.

Primeiro tempo

O português Bruno Lage entrou em campo com um time misto; e os substitutos começaram errando muitos passes. Isso foi um prato cheio para o Guaraní aproveitar a melhor chance que teve: numa boa jogada de Raúl Cáceres, Moreira cruzou e Romeo Benítez completou para as redes. Os visitantes se assustaram outras vezes. Santander chegou a marcar um golaço de cobertura, mas estava impedido no lance. Camacho também quase ampliou num belo chute de fora da área. O Botafogo teve bons momentos quando Eduardo conseguiu entrar no jogo, mas sentiu a falta de Tiquinho Soares.

Segundo tempo

Já na segunda etapa, Bruno Lage foi bem nas três substituições que fez logo no intervalo. Tiquinho Soares, Matias Segovia e Philippe Sampaio entraram e ajudaram o Botafogo a amassar o Guaraní no campo de defesa. O placar foi de 2 a 1, mas poderia ter sido com vantagem maior se não fosse pelo goleiro Muñoz. Primeiro, Hugo aproveitou a sobra de bola após cobrança de escanteio para marcar um golaço. Depois, já próximo do final da partida, Junior Santos foi derrubado na área e Tiquinho Soares bateu com categoria para decretar o 2 a 1.