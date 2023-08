Marcelo é expulso, mas Fluminense arranca empate do Argentino Juniors fora de casa

Diante das circunstâncias, o Fluminense arrancou um empate com gosto de vitória contra o Argentino Juniors, nesta terça-feira (1º), no estádio Diego Armando Maradona, na Argentina, pelo primeiro jogo das oitavas de final da Libertadores. O Flu saiu atrás do placar com gol de Ávalos, logo no início do primeiro tempo, mas buscou o empate em golaço de Samuel Xavier, aos 41.

A partida foi marcada por um lance chocante: após driblar o zagueiro Sánchez, aos 10 minutos do segundo tempo, Marcelo deu um pisão, sem querer, que entortou literalmente a perna do adversário. Na hora, Marcelo percebeu a gravidade da lesão e ficou inconsolável, aos prantos em campo. Com ajuda do VAR, o camisa 12 foi expulso e sequer reclamou do cartão.

O Fluminense se segurou com menos um até os 30 minutos, quando o goleiro Martín Arias também foi mais cedo para o vestiário após falta forte sobre Diogo Barbosa, fora da área. Como o técnico Gabriel Milito já tinha feito as cinco substituições, o meia Heredia, que havia entrado dois minutos antes, pegou as luvas e assumiu o gol.

Com o resultado, nenhuma das equipes terá vantagem no jogo da volta, na próxima terça-feira, no Maracanã. Vai avançar quem vencer. Em caso de empate, a vaga será definida nos pênaltis. As duas equipes terão desfalques importantes. Marcelo não joga pelo Flu, e Martin Arias desfalca a equipe argentina. Quem passar, vai pegar Flamengo ou Olimpia nas quartas.



Primeiro tempo

O Argentinos Juniors dominou o Fluminense e abriu o placar aos 13 minutos com Gabriel Ávalos, que finalizou de voleio para estufar as redes. O Tricolor melhorou na partida após um início muito ruim, mas Fábio fez duas grandes defesas em chutes de Ávalos e Bíttolo para salvar a equipe de Fernando Diniz antes do intervalo.

Segundo tempo

Em um segundo tempo louco, Marcelo foi expulso após pisão sem intenção em Luciano Sánchez. Ainda assim, o Tricolor melhorou e Keno quase empatou a partida, com uma finalização de fora da área que tirou tinta da trave. Na reta final, Diogo Barbosa forçou a expulsão do goleiro Arias, enquanto Samuel Xavier aproveitou o improviso de Heredia no gol e marcou um golaço para deixar tudo igual aos 41 minutos.