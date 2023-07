Botafogo leva susto, mas atropela o Coritiba no Engenhão e conquista título simbólico do primeiro turno

O Botafogo atropelou o Coritiba por 4 a 1 neste sábado (30), no estádio Nilton Santos, o Engenhão, após ver o gol da "virada" do Coxa ser anulado pelo árbitro João Vitor Gobi com ajuda do VAR. Os gols da vitória foram marcados por Gustavo Sauer e Tiquinho Soares, duas vezes cada. O Coxa chegou a empatar com Robson, artilheiro do time no campeonato.

Com a vitória, a nona em nove jogos como mandante nesta edição do campeonato, o Glorioso chegou aos 43 pontos, número inalcançável por qualquer um dos 19 adversários, e conquistou o título simbólico do primeiro turno - restam duas rodadas. Flamengo (31), Palmeiras (31) e Grêmio (29), que joga neste momento e tem um jogo a menos, fecham o G4 com mais de 10 pontos de distância.



O Botafogo só tomou o segundo gol em casa na competição. O último havia sido no dia 15 de abril, na vitória por 2 a 1 contra o São Paulo, na primeira rodada do torneio. O time carioca agora tem 14 vitórias em 17 jogos. O Coxa, por sua vez, se manteve com 14 pontos, na 18ª colocação. A equipe paranaense não pode mais perder a posição nessa rodada.

O Botafogo volta a campo na próxima quarta-feira, quando vai enfrentar o Guarani, do Paraguai, pelas oitavas de final da Copa Sul-America. Já o Coxa vai receber o Bragantino em casa, no próximo domingo, pelo Brasileirão.