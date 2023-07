Com três gols de Ary Borges, Brasil goleia Panamá na estreia na Copa do Mundo feminina

Depois do tropeço da favorita França contra a Jamaica, o Brasil tratou de mandar para bem longe qualquer ‘pedra’ que pudesse aparecer pelo caminho. A seleção brasileira não tomou conhecimento do Panamá nesta segunda-feira (24) e venceu o adversário por 4 a 0, no estádio Hindmarsh, em Adelaide, na Austrália, pela estreia das seleções na Copa do Mundo feminina. Os gols foram marcados por Ary Borges, três vezes, e Bia Zaneratto.

O Brasil segue com 100% de aproveitamento em estreias: esta foi a nona vitória em nove edições. E desta vez nem precisou contar com a rainha Marta, que saiu do banco de reservas já com a vitória consolidada. Com o resultado, o Brasil assumiu a liderança do grupo F, com três pontos. As brasileiras voltam a campo no próximo sábado (29), às 7h, contra a França, precisando de uma vitória simples para se garantir nas oitavas de final.

Primeiro tempo

O Brasil dominou as panamenhas no primeiro tempo. Como não poderia ser diferente, a equipe de Pia Sundhage sufocou a saída de bola e explorou as brechas no miolo da zaga adversária. Logo aos dois minutos, deu o primeiro susto, com finalização da atacante Adriana após tabelinha entre Debinha e Bia Zaneratto. Aos 18, com o mesmo ritmo intenso, saiu o primeiro gol. Debinha fez grande jogada pela esquerda e cruzou na cabeça da estreante Ary Borges, que deslocou a goleira Bailey.

O time canarinho não recuou e foi em busca do segundo, que quase saiu aos 35. Dessa vez, Bailey levou a melhor em chute à queima-roupa de Luana. A paciência é a melhor das virtudes. Sem se afobar, o segundo veio aos 37, novamente com a volante artilheira. A jogada foi semelhante, só que construída pelo lado esquerdo. A lateral Tamires cruzou na cabeça de Ary Borges, que precisou de duas chances para ampliar. A equipe terminou o primeiro tempo com 75% de posse de bola e 14 finalizações, sendo seis no alvo.

Segundo tempo

Não deu tempo nem de respirar na volta do intervalo. Logo aos dois minutos, Debinha deu passe de "colher" para Ary Borges dentro da pequena área. Mesmo bem colocada, ela não foi fominha e só arrumou para Bia Zaneratto estufar as redes. Mas a noite era mesmo de Ary Borges. Aos 25, ela recebeu cruzamento na medida de Geyse e guardou seu hat-trick, o quarto do Brasil no jogo. Aos 29, para a festa ficar completa, Pia colocou a rainha Marta justamente no lugar de Ary. Ambas foram ovacionadas pelos torcedores, especialmente a camisa 10.