Em jogo com dois gols anulados, Flamengo e Fluminense empatam e deixam Botafogo disparar

Fluminense e Flamengo fizeram uma partida agitada - e polêmica - no Maracanã, com direito a um gol anulado para cada lado, 11 cartões amarelos e um vermelho, dado também após consulta ao árbitro de vídeo, mas empataram sem gols neste domingo, no Maracanã, pela 15ª rodada do Brasileirão. Quem sorriu foi o Botafogo, que terminou a rodada 12 pontos à frente do Rubro-Negro, que manteve a vice-liderança, com 27 pontos.

Já o Tricolor perdeu posição para o São Paulo, que goleou o Santos, e caiu para quinto, com 25 pontos. O Palmeiras, que ainda joga, pode ganhar essa vaga em caso de vitória contra o Internacional.

O Fluminense volta a campo apenas na próxima segunda-feira (24), para enfrentar o Coritiba, no Couto Pereira, pela 16ª rodada do torneio nacional. Já o Flamengo retorna aos gramados no sábado (22), contra o América-MG, no Maracanã, também pela 16ª rodada do Brasileirão.

O jogo

O Flamengo iniciou a partida pressionando a saída de bola do Tricolor e encurralando o time de Diniz no campo de defesa, embora não tenha transformado essa pressão em perigo ao gol de Fábio. Aos poucos, o Fluminense equilibrou o jogo. Sem se incomodar com a pressão alta do adversário, a equipe continuou saindo com bola no chão e manteve o Rubro-Negro longe do seu gol. O clássico acabou ficando picotado com muitas faltas no meio-campo.

A segunda etapa foi melhor. As duas equipes buscaram mais o gol, apesar de não criarem grandes chances. O Fluminense abriu o placar em chute de fora da área, mas foi anulado após Sávio ser chamado para revisar o lance. Na reta final, o mesmo aconteceu, mas para o outro lado. Gabigol chutou de canhota da entrada da área, fez o gol e o juiz foi chamado para revisar uma falta de Pablo em Cano na origem do lance. Nos acréscimos, veio a expulsão de Luiz Araújo. O lateral-esquerdo Marcelo de uma caneta desconcertante, saiu rindo e entrou na mente do jovem atacante, que foi expulso ao dar uma pancada no camisa 12.

Ficha técnica

Fluminense 0x0 Flamengo

Data: 16/07/2023

Hora: 16h (de Brasília)

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro

Público: 62.374

Competição: Campeonato Brasileiro 2023

Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF)

Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS), Leonardo Carvalho Rocha (GO)

VAR: Wagner Reway (PB)

Cartões amarelos: Felipe Melo, Ganso, Cano, André, Lima e John Kennedy (FLU); Everton Ribeiro, Thiago Maia, André, Gabriel e Filipe Luís (FLA)

Cartões vermelhos: Luiz Araújo (FLA)

Gols: Nenhum

Fluminense: Fábio, Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo, Marcelo (John Kennedy); André, Martinelli (Lelê), Lima, Ganso (Leo Fernández); Jhon Arias, Germán Cano. Técnico: Fernando Diniz

Flamengo: Matheus Cunha, Wesley, David Luiz (Pablo), Léo Pereira, Filipe Luís; Thiago Maia (Allan), Gerson, Everton Ribeiro (Victor Hugo), Arrascaeta (André), Everton Cebolinha (Luiz Araújo); Gabriel. Técnico: Jorge Sampaoli