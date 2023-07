Wimbledon: Bia Haddad sente a lombar e abandona jogo das oitavas contra a atual campeã

Bia Haddad chegou longe em Wimbledon, como nunca antes em sua carreira profissionl, mas ainda não foi dessa vez que ela levantou seu primeiro troféu no Grand Slam mais antigo do tênis - ou em qualquer outro. A brasileira de 27 anos sentiu fortes dores na lombar durante o jogo contra a cazaque Elena Rybakina nesta segunda-feira (10), pelas oitavas de final, e abandonou a partida com apenas cinco games disputados. Com a lesão, sua estreia na mítica quadra central do All England Club durou apenas 26 minutos.

Bia, atual número 13 do mundo, chegou a receber atendimento médico, fez o possível para seguir em quadra, mas precisou sair. Em prantos, ela se despediu do Grand Slam de Londres sem falar com a imprensa. Depois, com a cabeça fria, disse ao site 'Vogue' que ainda não sabe o que aconteceu, mas que confia em seu departamento médico.



Ela ainda voltaria à grama de Londres nesta segunda-feira para jogar a segunda rodada da chave de duplas femininas. Ao lado de Victoria Azarenka, Bia enfrentaria as alemãs Laura Siegemund e Vera Zvonareva.



"Durante o ponto acabei sentindo uma contratura bem forte muscular, mas acabou pinçando, senti um pouquinho na perna, talvez alguma coisa de nervo, a gente ainda não sabe. Mas eu tenho uma equipe muito especial que cuida de mim e tenho certeza que agora a gente vai tratar da melhor forma. Vou ter algumas semanas para o próximo desafio que é só daqui um mês, então vou descansar bem, recuperar", disse a tenista, que entrará novamente em ação no WTA 1000 de Montreal, em agosto.

Bia também agradeceu aos fãs que acompanharam sua trajetória e se solidarizaram com sua lesão. A tag #ForcaBia entrou nos assuntos mais falados no Twitter.

"Queria agradecer a todos pelo carinho, pelo apoio. Hoje infelizmente foi um dia mais triste, mas faz parte, acho que a gente tem que tirar algum aprendizado desse momento, assim como a gente tira sempre de todos os jogos, de vitórias e de derrotas", completou,

Semifinalista de Roland Garros no mês passado, onde também fez história, a gigante de 1,85 metros fazia sua melhor campanha em Wimbledon, vencendo três jogos. Era também a melhor campanha de uma mulher desde a tricampeã Maria Esther Bueno, que alcançou essa mesma fase em 1976. Entre os homens, André Sá chegou nas oitavas em 2002.

Agora Elena Rybakina, número 3 do ranking da WTA e atual campeã em Londres, segue no páreo para defender seu título na grama sagrada. A cazaque, que havia perdido os dois confrontos com Bia neste ano, lamentou o abandono da brasileira.

"Nunca é fácil terminar uma partida assim. Espero que não seja nada grave. Como eu entendi, foi apenas um momento e realmente algum bloqueio (nas costas) para Beatriz. Espero que ela melhore", disse a cazaque na entrevista ainda na quadra.

O jogo (até onde deu)

Bia começou o jogo com uma postura diferente, mais conservadora, já indicando que havia algo errado. No quarto game, o problema nas costas ficou nítido. A expressão de dor no rosto da brasileira a cada rebatida indicava que ela não tinha condições de seguir em quadra. Teve seu serviço quebrado e pediu atendimento médico. Bia chegou a deixar a quadra para avaliação médica, retornou e tentou continuar em ação, mas não conseguia responder às rebatidas de Rybakina. Com o placar em 4/1 para a cazaque, a brasileira, em lágrimas, desistiu.