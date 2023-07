Flamengo busca o empate contra o Palmeiras no Aliianz Parque e sobe para segundo

No jogo entre os últimos campeões brasileiros e continentais, o Flamengo (atual campeão da Libertadores e da Copa do Brasil), buscou um empate em 1 a 1 com o Palmeiras (atual campeão do Brasileirão) na noite deste sábado, no Allianz Parque, em São Paulo, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols foram marcados por Dudu, no primeiro tempo, e Arrascaeta, que entrou no lugar de Everton Cebolinha e deixou tudo igual.

O resultado deixou o Flamengo na vice-liderança, com os mesmos 26 pontos do Grêmio, que encara o líder Botafogo na noite deste domingo. Porém, interrompeu uma sequência de duas vitórias seguidas. Já o Verdão passa por um dos seus piores momentos no torneio na era Abel Ferreira. Embora tenha conseguido se segurar provisoriamente no G4, justamente na quarta colocação, com 24 pontos, ainda pode perder posição para o Bragantino, que tem 23 e pega o São Paulo em casa.

O Flamengo volta a campo para enfrentar o Athletico-PR na próxima quarta-feira (12), às 21h30, na Arena da Baixada, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. Já o Palmeiras joga no dia seguinte, às 20h, contra o São Paulo, pela mesma fase da competição. Enquanto o Rubro-Negro só precisa de um empate, já que venceu por 2 a 1 na ida, o Alveverde tem que vencer por dois gols de diferença. Vitória simples leva a decisão para os pênaltis.

O jogo

Em casa, diante de 40 mil torcedores, o Palmeiras manteve mais a posse de bola e buscou o ataque o tempo inteiro. O Flamengo tentava rodar a bola para esfriar a pressão inicial dos donos da casa, mas pouco conseguia ameaçar. Após quase abrir o placar no primeiro minuto de jogo com Artur, que desviou cruzamento na segunda trave e obrigou Matheus Cunha a fazer grande defesa, o Palmeiras achou seu gol com Dudu, aos 23 minutos, que aproveitou rebote após cabeceio de Rony.

Na volta para o segundo tempo, o Flamengo ficou mais com a posse de bola e tentava trocar passes de pé em pé para abrir espaço na defesa alviverde. Com as entradas de Everton Ribeiro e Arrascaeta, o Flamengo conseguia controlar melhor a posse de bola, mas sem criar chance clara de gol. Aos 33, Bruno Henrique desviou de cabeça para boa defesa de Weverton. Dois minutos depois, Arrascaeta não perdoou. Everton Ribeiro dominou pela direita e cruzou na área para o uruguaio cabecear para o fundo das redes. O Palmeiras ainda teve um gol anulado aos 50 por impedimento. E o Flamengo ficou reclamando de um possível pênalti sobre Éverton Ribeiro.



Ficha técnica

Palmeiras 1x1 Flamengo – 14ª Rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Allianz Parque – São Paulo

Data e hora: 08/07/2023 às 21h

Arbitragem: Ramon Abatti Abel (FIFA/SC), Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Henrique Neu Ribeiro (SC)

Cartões amarelos: Victor Hugo (FLA), Mayke (PAL), Ayrton Lucas (FLA), Fabrício Bruno (FLA) e Richard Ríos (PAL)

Gols: Dudu (23’1ºT) e Arrascaeta (33’2ºT).

Flamengo

Matheus Cunha; Wesley, Fabrício Bruno, David Luiz e Ayrton Lucas; Thiago Maia, Victor Hugo (Bruno Henrique) e Gerson; Luiz Araújo (Everton Ribeiro), Cebolinha (Arrascaeta) e Pedro (Matheus França).

Técnico: Jorge Sampaoli.

Palmeiras

Weverton; Mayke, Luan, Gustavo Gomez e Piquerez; Richard Ríos (Naves), Gabriel Menino (Endrick) e Raphael Veiga (Fabinho); Artur (Murilo), Dudu (Luis Guilherme) e Rony.

Técnico: Abel Ferreira.