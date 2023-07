Cruzeiro vence o Vasco em São Januário e afunda o rival na zona de rebaixamento

O Vasco não consegue ganhar de ninguém na Série A do Brasileirão. O algoz da vez foi o Cruzeiro, que venceu o Cruzmaltino por 1 a 0 com belo gol de falta de Machado, neste sábado (8), em São Januário, pela 14ª rodada. Agora são nove derrotas em 14 jogos na competição. Perdeu todas as quatro partidas que fez em São Januário. O rendimento ruim é constante com ou sem torcedores. Hoje, por exemplo, o estádio estava fechado devido a punição no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).

A derrota mantém o Vasco na 18ª colocação, cada vez mais afundado na zona de rebaixamento, com apenas nove pontos. O Corinthians é o primeiro time fora do Z4, com 12 e um jogo a menos. Já o Cruzeiro, que não tem nada a ver com o problema dos outros, ganhou quatro posições com a vitória fora de casa. Agora é o oitavo, com 21 pontos. São sete pontos somados nos últimos 9 disputados, e nenhum gol sofrido. Também são quatro vitórias e três empates nos últimos sete jogos como visitante.

O jogo

O primeiro tempo foi sonolento, para dizer o mínimo. O Vasco até teve uma boa chance no início, aos quatro minutos, com Pec chutando para fora cara a cara com Rafael Cabral. Mas depois não conseguiu trocar dois passes de cinco metros seguidos. O Cruzeiro também jogava mal e pouco assustava.

Quando tudo caminhava para um justo 0 a 0, a arbitragem deu quatro minutos de acréscimo. E aí Léo Jardim facilitou a vida da Raposa numa cobrança de falta que parecia despretensiosa. O goleiro arrumou mal a barreira, deixou o canto aberto, e Machado bateu bem para abrir o placar. Cocão teve a chance de empatar no último minuto, mas chutou para fora.



Segundo tempo

Os times voltaram do intervalo sem mudanças. O Vasco até tinha mais a bola, mas carecia de criatividade. Já o Cruzeiro não sofria para segurar o resultado parcial: fazia um jogo mais seguro e apostava nos contra-ataques, levando alguns perigos. O primeiro a chegar foi o time da casa. Pec recebeu de Mateus Carvalho na entrada da área, girou e chutou para defesa de Rafael Cabral.

Marlon com a posse de bola. (Foto: Daniel Ramalho/Vasco)

A Raposa respondeu no minuto seguinte: Mateus Vital arriscou de fora da área, a bola desviou na marcação e saiu pela linha de fundo, com perigo. Aos 14, William Batista colocou Rayan em campo. Aos 22, foi a vez de Pedro Raul. Já aos 35, Pedro Raul cruzou e Rayan, livre, cabeceou para fora. Aos 49 minutos, no último lance de perigo, a bola sobrou para Pec limpa na pequena área. Mas quando a fase é ruim, nem Santo ajuda. O camisa 11 chutou para fora.

Ficha técnica



VASCO 0 X 1 CRUZEIRO

Competição: Campeonato Brasileiro

Data e hora: 8 de julho de 2023, às 16h (de Brasília)

Local: São Januário, Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Savio Pereira Sampaio (FIFA/ DF)

Assistentes: Bruno Boschilia (FIFA/ PR) e Alessandro Alvaro Rocha de Matos (BA)

VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)

Cartões amarelos: Mateus Carvalho, Capasso (VAS); Kaiki, Robert, William (CRU)

Gol: Filipe Machado, do Cruzeiro, aos 48'/1ºT;

Vasco

Léo Jardim; Puma Rodríguez, Capasso, Maicon e Léo; Mateus Carvalho (Carabajal), Marlon Gomes (Jair), Orellano (Alex Teixeira) e Serginho (Pedro Raul); Gabriel Pec e Erick Marcus (Rayan). Técnico: William Batista.

Cruzeiro

Rafael Cabral; William, Neris, Luciano Castán e Kaiki (Paulo Vitor); Matheus Jussa, Machado e Mateus Vital (Gilberto); Wesley (Neto Moura), Bruno Rodrigues e Stênio (Robert). Técnico: Pepa.