Sancionada no RJ a ‘Lei Vini Jr’, que prevê interrupção dos jogos em caso de racismo

O Governo do Rio de Janeiro sancionou, nesta quarta-feira (5), a Lei 10.053/2023, também conhecida como "lei Vini Jr", que estabelece a política estadual de combate ao racismo nos estádio e arenas esportivas do estado. Entre as medidas previstas, estão a interrupção das partidas esportivas em caso de denúncia ou manifestação racista e a realização de campanhas educativas nos estádios.

O texto foi publicado em edição extraordinária do Diário Oficial. A iniciativa, de autoria do deputado estadual Professor Josimar (PSOL), foi proposta depois que o jogador do Real Madrid foi vítima de racismo em um jogo do Campeonato Espanhol, em maio. A nova legislação foi sancionada durante evento no Maracanã. Vini Jr, que está de férias no Real Madrid, foi presença ilustre.

No evento, ele recebeu quatro homenagens: a medalha Tiradentes, maior honraria da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), a medalha Pedro Ernesto e o título de Cidadão Carioca, concedido pela Câmara Municipal. Também colocou seus pés na Calçada da Fama do Maracanã, palco onde "desfilou" nos tempos de Flamengo.

"Hoje é um dia muito especial e espero que minha família esteja orgulhosa de mim. Sou muito jovem e não esperava que, tão novo, estivesse no Maracanã, um lugar muito especial para mim, recebendo essas homenagens. Às vezes, fico me perguntando se mereço tanto", disse o jogador.

A novidade foi anunciada nesta manhã pelo vice-governador Thiago Pampolha em evento no Maracanã, que contou também com o secretário de Estado da Casa Civil, Nicola Miccioni, do secretário de Estado de Esporte e Lazer, Rafael Picciani, do chefe de gabinete da presidência da Alerj, Raphael Thompson, parlamentares da Assembleia e da Câmara de Vereadores do Rio.

Na cerimônia, outra medida que visa combater o racismo foi sancionada. Trata-se da lei nº 10.052/23, que inclui no Calendário Oficial do Estado “O Dia da Resposta Histórica Contra o Racismo no Futebol”, a ser comemorado em 7 de abril. A data é em referência à manifestação do Vasco, em 7 de abril de 1924, que recusou a proposta da Associação Metropolitana de Esportes Athléticos (AMEA) de excluir seus jogadores negros e operários.

*Com Agência Brasil