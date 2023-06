Brasil perde de 4 para Senegal e mostra que um ano sem técnico pode ser muito tempo

O Brasil perdeu de 4 a 2 para Senegal nesta terça-feira (20), no Estádio José Alvalade, em Lisboa, Portugal, e descobriu de uma forma dura que um ano de espera para contar com o italiano Carlo Ancelotti pode ser tempo demais. Essa foi a maior derrota da Seleção desde o fatídico 7 a 1 contra a Alemanha, na semifinal da Copa do Mundo de 2014.

Os atuais campeões africanos contaram com o brilho de Sadio Mané, que marcou duas vezes, além de Diallio, para construir o resultado com extrema facilidade. Marquinhos, com um gol contra e outro a favor, e Lucas Paquetá deram os números finais ao jogo.

O resultado, mais do que qualquer coisa, coloca uma grande interrogação no planejamento da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) de manter Ramon Menezes como interino enquanto aguarda por Ancelotti até julho de 2024. Afinal, esse foi o último jogo antes da estreia do time canarinho nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, em setembro.

Até que Ancelotti termine seu contrato com o Real Madrid e possa, de fato, assumir o comando técnico da seleção brasileira, o time já vai ter disputado um terço da competição, seis jogos, além da Copa América de 2024.

O jogo

O Brasil começou bem e abriu o placar logo aos 10 minutos com gol de Lucas Paquetá, de cabeça, após cruzamento de Vini Jr. Principal arma brasileira no início da partida, o atacante do Real Madrid chegou a sofrer um pênalti, que acabou anulado por conta de impedimento. Senegal empatou com Diallo ainda antes do intervalo, aproveitando rebatida dentro da área.

No segundo tempo, os senegaleses conseguiram virar e ampliar vantagem rapidamente. Marquinhos marcou contra aos seis, e Mané, num lindo chute no ângulo, fez outro aos nove. O próprio Marquinhos descontou logo depois, mas o Brasil teve dificuldades na criação. Raphael Veiga, Rony e Pedro, que saíram do banco, pouco conseguiram fazer. No último lance da partida, Nicolas Jackson sofreu pênalti de Ederson, e Mané converteu para decretar o resultado.