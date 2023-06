Djokovic vence Casper Ruud, conquista o tri de Roland Garros e se torna o maior campeão do tênis

Os posicionamentos antivacina do sérvio Novak Djokovic podem até gerar controvérsias, mas dentro de quadra o seu desempenho é inquestionável. Neste domingo (11), ele venceu o norueguês Casper Ruud por 3 sets a 0, com parciais de 7/6 (1), 6/3 e 7/5, e conquistou seu terceiro título de Roland Garros.

Djokovic passou a ser o tenista mais velho campeão no saibro francês, com 36 anos e 20 dias. O título também o coloca no topo da lista dos maiores campeões de Grand Slams, com 23 títulos.

Ele ultrapassou o espanhol Rafael Nadal, que foi campeão 22 vezes. Já o suíco Roger Federer, que até pouco tempo detinha o recorde, se aposentou com 21 Grand Slams. Nadal parabenizou o rival nas redes sociais.

"Muitas congratulações por esse incrível feito, Djokovic. 23 era um número que parecia impossível de se pensar há alguns anos e você conseguiu. Aproveite com seu time e com sua família", disse Nadal, que tem 14 títulos na França, mas não pôde jogar nesta temporada.

Os torneios de Grand Slam, também chamados de majors, são os quatro eventos anuais mais importantes do tênis: Australian Open, Roland Garros, Wimbledon e o US Open, que ocorrem nesta ordem. Esses torneios são mais longos, com melhor de cinco sets, e proporcionam as maiores pontuações para o ranking.

???? HISTORY MADE ????@DjokerNole is the first man to reach 23 Grand Slam titles ????@RolandGarros | #RolandGarros pic.twitter.com/SJh0sey7Hg — ATP Tour (@atptour) June 11, 2023





Djokovic venceu o primeiro Grand Slam da carreira há 15 anos, na edição de 2008 do Australian Open, quando derrotou o francês Jo-Wilfried Tsonga na final. Desde então, ele venceu mais nove vezes na Austrália, inclusive este ano, além de ser heptacampeão de Wimbledon, troféu que levantou pela última vez em 2022. O sérvio também tem três títulos nos Estados Unidos: 2011, 2015 e 2018.

"É muita emoção este momento. Meus filhos, minha mulher, minha família, meus amigos. Vocês sabem o quanto a rotina é difícil. Agradeço a vocês pela paciência. Aprecio demais esse apoio. Tinha o sonho de chegar a essa quadra e ser campeão. Fui além. Quero passar uma mensagem positiva para meus filhos, que estão aqui. Deixo mensagem que, quando você persegue um sonho, você pode ser capaz. Tenho a força para escrever meu próprio destino", discursou.

O maior vencedor de Grand Slams entre os homens soma, agora, 94 títulos e retrospecto de 1.058 vitórias e 210 derrotas.

Em premiação, o sérvio cerca de R$ 909 milhões), com os 2,3 milhões de euros (R$ 12,33 milhões) ganhos em Roland Garros 2023.

Ele volta ao topo do ranking mundial. Com 387 semanas como número 1, Djokovic é o tenista com mais tempo na liderança.

A conquista em Roland Garros 2023 o fez superar o espanhol Carlos Alcaraz, eliminado por ele nas semifinais.

O jogo

Djokovic não começou bem na partida. Longe disso. Precisou ter muita força mental para não se deixar abalar pelo início dominante de Ruud. O norueguês abriu 1 a 0 sem sofrer pontos e ainda confirmou a quebra de saque no game seguinte. Ao aproveitar os erros não-forçados do sérvio, 12 até ali, Ruud voltou a confirmar o saque e fez 3 a 0.

Com 26 minutos de jogo, o sérvio, enfim, conseguiu ganhar um game: 3/1. Os games foram sendo conquistados sem quebras até que, quando perdia por 4 a 2, Djokovic venceu um game sem sacar: 4/3. No game seguinte, empate em 4/4. Ruud sofreu mas manteve o ponto em seu saque: 5/4. Djokovic igualou em 5/5. O norueguês pulou à frente com 6/5. O sérvio empatou. No tie-break, Djokovic chegou aos 7/1 sem dificuldades.

Torcida aplaude Novak Djokovic (Foto: Divulgação/ATP)

No segundo set, Djokovic abriu 1/0 sem perder ponto no game sacando. Aumentou para 2/0, quebrando o serviço de Ruud. Fez 3/0, novamente em seu saque, repetindo o roteiro do primeiro set. O sérvio alcançou os 4/1, num set em que mostrou todo seu domínio. A vantagem de uma quebra foi suficiente para garantir a liderança. O sérvio fechou o segundo set em 6/3.

O terceiro set também foi equilibrado e de dominância dos sacadores. Só no 11º game, com 5/5 e serviço de Ruud, Djokovic quebrou o saque, pulando à frente para 6/5. No saque para fechar o jogo, voltar ao número 1 e alcançar 23 Grand Slams, o sérvio, enfim, realizou o sonho.