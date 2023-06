Com dois gols de Tiquinho Soares, Botafogo derrota o Fortaleza e segue na liderança do Brasileiro

Com dois gols do artilheiro Tiquinho Soares, o Botafogo derrotou o Fortaleza por 2 a 0 na noite deste sábado (10), no Estádio Nilton Santos, e garantiu mais uma rodada na liderança isolada do Campeonato Brasileiro, agora com 24 pontos. O Palmeiras, vice-líder com 19, joga neste domingo contra o São Paulo, no Morumbi (veja a classificação no fim do texto).

Antes apontado como dúvida para o jogo, Tiquinho Soares ampliou a liderança na artilharia da competição, agora com 8 gols, sob os olhares de John Textor. E o Botafogo manteve os 100% no Brasileirão jogando no Nilton Santos, além de ter completado a nona partida seguida sem sofrer nenhum gol no novo gramado sintético. Números impressionantes!

O jogo

Logo na saída de bola, o Botafogo já deu mostras de que tomaria conta do jogo. Com 20 segundos, Rafael fez jogada individual pelo meio e obrigou o goleiro Zé Ricardo a trabalhar. Com amplo domínio das ações, o Fogão seguiu mordendo. Aos 14, Victor Cuesta cobrou falta quase na linha da área e a bola saiu com perigo.

O Fortaleza fazia muitas faltas, mas o Botafogo continuou insistindo. Aos 32 minutos, Eduardo cobrou falta na área, Adryelson cabeceou forte e João Ricardo defendeu. O gol só sairia mesmo nos acréscimos. Marlon Freitas jogou na área, Eduardo disputou com Brítez pelo alto e a bola sobrou para Tiquinho, livre, chutar rasteiro e fazer 1 a 0.

O Fortaleza voltou um pouco melhor para o segundo tempo, e Thiago Galhardo obrigou o goleiro Lucas Perri a fazer uma difícil defesa aos nove minutos. Porém, essa pressão durou pouco. Aos 15 minutos, Eduardo jogou na área e Titi meteu o braço na bola. Pênalti! Tiquinho Soares cobrou, João Ricardo defendeu, mas o camisa 9 não desperdiçou na sequência: 2 a 0.

Com o placar mais confortável, o Botafogo seguiu soberano no jogo e quase transformou a vitória em goleada. Aos 20 minutos, Victor Sá tabelou com Eduardo, que devolveu de letra, e chutou rente à trave. Depois, aos 34, Adryelson cabeceou e João Ricardo espalmou. Uma atuação de gala do Glorioso no Estádio Nilton Santos, sob os olhares de John Textor!