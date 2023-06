Fluminense leva susto, mas reencontra o caminho das redes e vence o Bragantino pelo Brasileirão

Enfim, vitória. Enfim, gols. Depois de cinco jogos sem marcar, entre Brasileirão, Libertadores e Copa do Brasil, o Fluminense fez as pazes com as redes neste domingo (4), na vitória por 2 a 1 sobre o Bragantino, no Maracanã, pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Os gols foram marcados por Ganso e Felipe Melo. Com a vitória, o Tricolor entrou provisoriamente no G4, justamente na quarta colocação da tabela, com 16 pontos; mas pode ser ultrapassado por Palmeiras (que pega o Coritiba em casa daqui a pouco) e Flamengo (que enfrenta o Vasco nesta segunda) até o fim da rodada.

Primeiro tempo

O Bragantino começou o jogo melhor. No lado esquerdo de ataque, Vitinho levava a melhor em boa parte das jogadas e assustou com finalizações de longe. Aos 26 minutos, o Fluminense conseguiu contragolpear, em arrancada de Arias, que deixou Ganso na boa para marcar um belo gol na entrada da área.

É DO PH GANSO, O MAESTRO TRICOLOR! PLACAR ABERTO NO MARACANÃ ???????? pic.twitter.com/z8Tf3feYG6 — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) June 4, 2023

Não demorou e, aos 33, o Fluminense chegou ao segundo gol em cobrança de escanteio ensaiada. Ganso cobrou rasteiro, Lima chutou na trave, e Felipe Melo apareceu livre na pequena área para completar para o gol. A equipe de Fernando Diniz continuou dona do jogo e teve oportunidades de ampliar, mas parou em Cleiton.

RUF RUF RUF RUF RUF RUF RUF RUF RUF RUF RUF RUF RUF RUF RUF RUF pic.twitter.com/8biXI0rxd6 — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) June 4, 2023

Segundo tempo

O Flu tentou manter o mesmo ímpeto que terminou a primeira etapa. A estratégia era trocar passes para tentar quebrar a forte marcação do Massa Bruta. Do lado de lá, o técnico Pedro Caixinha voltou mais ofensivo do intervalo ao sacar o volante Matheus Fernandes, que estava amarelado, e colocar o atacante Thiago Borbas. Oito minutos após entrar, o camisa 18 recebeu de Eduardo Sasha na entrada da área e soltou uma bomba para diminuir.

Depois do gol, o Bragantino ganhou confiança. Saía bem ao ataque da mesma forma que se fechava bem atrás. Mas, vez ou outra, dava espaço para o contra-ataque. Numa dessas escapadas, Nino arrancou do campo de defesa, deixou com Lima na ponta direita, que deu o passe na medida para Cano. O argentino, no entanto, deixou a bola correr demais.

Aos 23, Lelê entrou no lugar de Ganso. Aos 30, ele fez grande jogada individual e obrigou Cleiton a trabalhar. Diniz ainda fez outras mudanças, assim como Caixinha. O Massa Bruta foi para o abafa nos últimos 10 minutos e quase empatou com Mosquiteiras aos 48, mas o Flu conseguiu segurar o resultado.



Ficha técnica

CAMPEONATO BRASILEIRO - 9ª RODADA

FLUMINENSE 2 X 1 RED BULL BRAGANTINO

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Data e hora: Domingo (04/06), às 16h (Brasília)

Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE)

Assistentes: Bruno Boschilia (Fifa-PR) e Karla Renata Cavalcanti de Santana (PE)

VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (Fifa-RN)

Público/Renda: 25.540 (pagantes); 27.228 (presentes); R$ 1.073.296,00

Cartões Amarelos: Nino, Ganso, Lima, Felipe Melo, Samuel Xavier (Fluminense); Luan Patrick, Matheus Fernandes (Red Bull Bragantino)

Gol: Ganso (26' do 1ºT/1-0), Felipe Melo (33' do 1ºT/2-0), Thiago Borbas (9' do 2ºT/2-1)

Fluminense

Fábio, Samuel Xavier, Nino (David Braz/41' do 2ºT), Felipe Melo (Manoel/32' do 2ºT) e Guga; André, Martinelli, Lima (Thiago Santos/41' do 2ºT) e Ganso (Lelê/24' do 2ºT); Arias e Cano. Técnico: Fernando Diniz.

Red Bull Bragantino

Cleiton; Andrés Hurtado, Luan Patrick (Eduardo Santos/intervalo), Léo Realpe e Juninho Capixaba (Guilherme/25' do 2ºT); Matheus Fernandes (Thiago Borbas/intervalo), Lucas Evangelista e Eric Ramires (Jadsom/25' do 2ºT); Helinho (Henry Mosquera/30' do 1ºT)), Vitinho e Eduardo Sasha. Foto: Pedro Caixinha.