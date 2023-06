Com lei do ex, Athletico volta a vencer o Botafogo e entra no G4 do Brasileirão

Mais uma vez o Athletico-PR atrapalhou os planos do Botafogo. Após eliminar o alvinegro na Copa do Brasil, o Furacão impôs a segunda derrota ao Glorioso no Campeonato Brasileiro.

A equipe de Paulo Turra venceu o alvinegro carioca por 1 a 0 neste sábado (3), na Arena da Baixada, pela nona rodada do Brasileirão. O gol foi marcado por Alex Santana.

Embora derrotado, o Fogão não pode ser ultrapassado na tabela nesta rodada, o que significa que a liderança está garantida, com 21 pontos. Quem mais pode se aproximar é o Palmeiras, que tem 17, e enfrenta o Coritiba em casa.

Já o Atlhetico ganhou provisoriamente sete posições com a vitória e vai dormir no G4, com 15 pontos. São Paulo, Grêmio, Flamengo, Fluminense e Bragantino ainda podem ultrapassar os paranaenses até o fim de segunda-feira.

Primeiro tempo

Ambas equipes buscaram o resultado. Como consequência, os goleiros Lucas Perri e Bento tiveram bastante trabalho nos 15 minutos iniciais. Enquanto o Athletico investiu na transição rápida e nos lançamentos da defesa para Canobbio, nas costas de Hugo, o Botafogo tinha em Tiquinho a referência no ataque.

O Botafogo parou em duas oportunidades em Bento, com chutes de fora da área. O gol do Furacão saiu em um chutaço de Alex Santana da intermediária, para consolidar a "lei do ex". O volante recebeu livre e mandou no ângulo de Lucas Perri, sem chances para o goleiro.

Segundo tempo

O gol levou o Furacão ainda mais para o campo de ataque. Dos pés do uruguaio Canobbio, que correu bastante e deu trabalho para os laterais de Luís Castro, saíram as melhores jogadas.

Já no Bota, como de praxe, Tiquinho foi o mais perigoso. A melhor chance do time no segundo tempo foi uma cabeçada do camisa 9 por cima do gol de Bento.

Aos 43, os botafoguenses questionaram a arbitragem por um pênalti, em um lance em que Janderson foi derrubado por Zé Ivaldo, mas o árbitro deu mão do atacante, que segurou a bola na queda.



Ficha técnica

CAMPEONATO BRASILEIRO

9ª rodada

Athletico 1 x 0 Botafogo

Athletico: Bento; Khellven, Pedro Henrique, Zé Ivaldo e Fernando; Hugo Moura (Thiago Heleno), Alex Santana (Erick) e Terans (Christian); Cuello, Canobbio (Rômulo) e Vitor Roque (Thiago Andrade). Técnico: Paulo Turra.

Botafogo: Lucas Perri; Di Plácido, Adryelson, Cuesta e Hugo; Marlon Freitas, Tchê Tchê (Kayque) e Lucas Fernandes (Janderson); Júnior Santos (Lucas Piazon), Tiquinho Soares e Luís Henrique (Vitor Sá). Técnico: Luís Castro.

Local: Arena da Baixada, em Curitiba.

Data: 03/06/2023.

Gols: Alex Santana (CAP), aos 41/1º.

Amarelos: Alex Santana, Terans e Pedro Henrique (CAP) e Kayque (BOT).

Público: 18.684 pessoas.

Árbitro: Vinicius Gonçalves Dias Araújo (SP).

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (Fifa-SP) e Daniel Paulo Ziolli (SP).

VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP).