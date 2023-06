Flamengo vence o Fluminense por 2 a 0 e vai às quartas de final da Copa do Brasil

Deu Flamengo no primeiro Fla-Flu da história da Copa do Brasil - e o quinto do ano. Após empate sem gols no primeiro jogo, o time de Jorge Sampaoli venceu o Fluminense por 2 a 0 nesta quinta-feira (1º), no Maracanã, e avançou às quartas de final da competição.

O aniversariante do dia Arrascaeta (29), aos 32 minutos do primeiro tempo, e Gabigol, aos 45 do segundo, marcaram os gols da classificação. Gabriel Barbosa, aliás, estava machucado.

O rubro-negro foi o último dos oito classificados para a próxima fase. Também estão na disputa:

América-MG (eliminou o Internacional); São Paulo (Sport); Athletico-PR (Botafogo) Bahia (Santos) Palmeiras (Fortaleza) Corinthians (Atlético-MG); Grêmio (Cruzeiro);

A classificação rendeu R$ 4,3 milhões aos cofres do Rubro-Negro. Até o momento, o clube já recebeu R$ 9,7 milhões da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

O Flamengo, atual campeão, quer o pentacampeonato. Com quatro títulos, o clube carioca fica atrás de Grêmio (5) e Cruzeiro (6) no ranking dos maiores "copeiros". O Palmeiras, ainda vivo na briga, também tem quatro.

Primeiro tempo

O jogo começou equilibrado e intenso, com os rivais adotando uma marcação pressão efetiva, resultando em muita correria e algumas faltas. No entanto, ambas as equipes tiveram dificuldades em manter a posse de bola e construir jogadas de ataque consistentes.

Durante a primeira etapa, o Fluminense conseguiu assumir o controle da posse de bola e impor seu estilo de jogo, utilizando jogadas pelas pontas e lançamentos na área do Flamengo. Cano teve duas boas oportunidades para finalizar dentro da área, mas a melhor chance surgiu a partir de um chute forte de longa distância.

O Flamengo, por sua vez, não estava mal em campo, mas também enfrentava dificuldades para criar chances claras de gol e optou por aproveitar as bolas paradas. Foi assim que surgiu o gol de Arrascaeta. Após a defesa do Fluminense afastar um escanteio, a bola sobrou para Gerson levantar na área para Fabrício Bruno. O zagueiro cabeceou para o centro e Arrascaeta, também de cabeça, acertou o ângulo de Fábio, marcando o gol.

Segundo tempo

No segundo tempo, o Flamengo melhorou sua marcação no campo de ataque e forçou o Fluminense, que gosta de sair jogando, a cometer erros comprometedores. Pelo lado tricolor, Diniz foi para tudo ou nada nas substituições: tirou três defensores para colocar três meias.

John Kennedy, Isaac, Alan e Artur povoaram o ataque e empurraram o time rubro-negro de volta à defesa. Ainda assim, o time teve bastante dificuldade para superar a retranca adversária e exagerou nas tentativas de jogadas aéreas. Cano, principal arma e artilheiro da equipe, ficou isolado na frente.

Apesar do cansaço, o Flamengo conseguiu aproveitar as brechas deixadas pelo Fluminense e criar perigo. Em um momento crucial, o time rubro-negro teve três finalizações perigosas, com Gerson chutando em cima do goleiro, Cebolinha acertando a trave e Gabigol obrigando Fábio a fazer uma defesa.

Fabrício Bruno também teve um gol salvo na linha. No final, Gabigol aproveitou um rebote de um chute de Cebolinha e ampliou o placar, garantindo a classificação do Flamengo na partida.

Ficha técnica



Flamengo 2x0 Fluminense - Jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil

Local: Maracanã, RJ

Data: 01/06/2023

Arbitragem: Raphael Claus (FIFA/SP), Neuza Ines Back (FIFA/SP), Alex Ang Ribeiro (FIFA/SP)

Cartões amarelos: Guga (FLU), Manoel (FLU), David Luiz (FLA), Gabi (FLA) e Lima (FLU)

Gols: Arrascaeta (32'1ºT) e Gabi (45'2ºT).

Flamengo

Matheus Cunha; Wesley, Fabrício Bruno, David Luiz, Léo Pereira (Everton Ribeiro) e Ayrton Lucas; Thiago Maia, Erick, Gerson (Victor Hugo) e Arrascaeta (Everton Cebolinha); Gabi.

Técnico: Jorge Sampaoli.

Fluminense

Fábio; Samuel Xavier (Alan), Nino, Manoel (Arthur) e Guga (Gabriel Pirani); André, Martinelli, Lima (John Kennedy) e Ganso (Isaac); Jhon Arias e Germán Cano.

Técnico: Fernando Diniz.