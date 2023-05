Segue o líder! Botafogo vence o América-MG e abre cinco pontos de vantagem na liderança do Brasileirão

Disparou! Com mais uma excelente atuação, o Botafogo derrotou o América-MG por 2 a 0 neste domingo (28), no Estádio Nilton Santos, conquistou a sétima vitória em oito jogos e abriu ainda mais vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro. Com 21 pontos em oito jogos, o Glorioso tem cinco de diferença para o vice-líder Palmeiras.

Sem poupar seus titulares, o Botafogo fez uma atuação soberana e manteve os 100% de aproveitamento jogando em casa no Brasileirão. Agora, o foco é na Copa do Brasil. Depois de perder o primeiro jogo por 3 a 2, o Glorioso recebe o Athletico-PR na quarta-feira, no Estádio Nilton Santos, valendo vaga nas quartas de final. É para lotar o Niltão!

O jogo

O Botafogo não quis saber de esperar, colocou intensidade desde o início e abriu o placar logo aos dois minutos. Após boa troca de passes rápidos, Di Placido cruzou da direita e Júnior Santos cabeceou forte para fazer 1 a 0. Com o placar favorável, o jogo ficou ainda mais à feição para o Fogão atuar dom jeito que mais gosta: em velocidade e aproveitando os espaços.

O América-MG só teve uma chegada mais perigosa, em bola enfiada que Renato Marques chutou e Lucas Perri espalmou, mas o lance foi invalidado por impedimento. À vontade em campo, o Botafogo criou mais chances. Aos 27, Luis Henrique fez jogada rápida pelo lado esquerdo e Júnior Santos chutou com perigo. Depois, Lucas Fernandes chutou desviado de fora da área e assustou o goleiro do América.

O Botafogo repetiu a dose no segundo tempo e começou com tudo. Com menos de um minuto de jogo, Júnior Santos enfiou e Eduardo acertou o travessão. Logo na sequência, o América-MG deu um susto: Aloísio tentou o cruzamento, a bola amorteceu em Di Placido, a bola ficou viva e Breno acabou chutando para fora, com perigo.

Foi só. O Botafogo continuou soberano na partida e sendo muito perigoso nos contra-ataques. Aos oito minutos, Eduardo deu um lindo passe e Lucas Fernandes obrigou o goleiro Mateus Pasinato a trabalhar. E, aos 14, saiu o segundo gol: Adryelson tocou no meio, Eduardo deu lindo toque de calcanhar e Luis Henrique driblou o goleiro e marcou um golaço, colocando 2 a 0 no placar.

Com o placar ainda mais confortável, a situação ficou resolvida. E o Botafogo quase fez o terceiro logo aos 19 minutos, com Júnior Santos. Depois disso, o Fogão seguiu controlando a partida, sem levar sustos, e somou mais três pontos na tabela. Segue o vice, porque o líder disparou!