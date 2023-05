Flamengo sai na frente, mas leva empate do Ñublense e perde chance de arrancar na Libertadores

O Flamengo empatou mais uma na CONMEBOL Libertadores . Na noite desta quarta-feira (24), em visita ao Ñublense , a equipe de Jorge Sampaoli empatou em 1 a 1. Gabigol abriu o placar, mas Jorge Henríquez empatou.

Agora, o Rubro-Negro fica dependendo de duas vitórias nos últimos dois jogos para depender somente de si na disputa pela classificação no grupo A do torneio. O empate fez o time perder a chance de abrir quatro pontos de vantagem na chave.

Desde os primeiros minutos, o Fla tinha domínio da posse de bola e quase total controle das ações. O grande problema, porém, era conseguir furar o ferrolho montado pela defesa chilena.

Até que, aos 32, David Luiz lançou Gerson do campo de defesa, o volante ajeitou de peito para o meio, a defesa adversária cortou mal, e Gabigol aproveitou para pegar de primeira e acertar o cantinho abrindo o placar.

Cinco minutos depois, porém, um susto. Arturo Vidal errou domínio no meio, a bola sobrou para Oyarzo, que chutou de fora e carimbou a trave.

No segundo tempo, o time chileno passou a tomar mais conta da partida, tendo mais a posse de bola e incomodando o goleiro Matheus Cunha.

Aos 24, Léo Pereira saiu jogando errado, Jorge Henríquez aproveitou e chutou de longe, com o camisa 25 sendo obrigado a fazer defesaça. Pouco depois, porém, o mesmo Henríquez passou por três defensores do Flamengo e tocou na saída do goleiro para empatar o duelo.

Aos 36, em bela tabela com Pedro, Gerson chegou a driblar o goleiro Nicola Pérez, mas ficou sem ângulo e errou o chute para o gol. Nos acréscimos, os dois times desperdiçaram chances inacreditáveis, com o placar se mantendo empatado.