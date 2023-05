Brasileiro: Vasco empata com Fluminense no Maracanã, 1 a 1

Fluminense e Vasco ficaram no empate por 1 a 1 neste sábado (6), no Maracanã. Com o resultado, os tricolores chegaram a sete pontos no Campeonato Brasileiro, na quarta colocação. Já os cruzmaltinos foram ao oitavo lugar da Série A, com cinco.

O Vasco abriu o placar com menos de um minuto, com Pedro Raul. Na etapa final, o Fluminense reagiu e chegou ao empate, com Lima.

Na próxima rodada, o Fluminense viaja para enfrentar o Cruzeiro, nesta quarta-feira, em Belo Horizonte. No dia seguinte, o Vasco visita o Coritiba, no Couto Pereira.

O JOGO

O Vasco começou com tudo a partida e abriu o placar com menos de um minuto. Os cruzmaltinos pressionaram a saída de bola do Fluminense e provocaram o erro de Fábio. O goleiro deu passe no pé de Alex Teixeira, que tocou para Pedro Raul mandar para a rede.

O Fluminense tratou de buscar o ataque após sair atrás e assustou aos três minutos, em chute de Lima. Depois, foi a vez de Arias cobrar falta com perigo. O Vasco respondeu com Gabriel Pec, que chutou na rede pelo lado de fora.

A partir dai, o Fluminense continuou tendo mais posse de bola, mas parava na marcação dos cruzmaltinos. O Vasco buscava os contra-ataques, sem sucesso. Mesmo assim, os vascaínos mantiveram a vantagem até o intervalo.

No segundo tempo, os tricolores pressionaram em busca do empate, mas viram o Vasco quase ampliar aos três minutos. Gabriel Pec tentou o cruzamento, a bola bateu em André e foi no travessão. Só que aos oito minutos, Cano finalizou, Léo Jardim deu rebote no pé de Lima, que mandou para a rede.

O gol fez o Fluminense aumentar a pressão pela virada. Tanto que aos 12 minutos, Marcelo arriscou da entrada da área e obrigou Léo Jardim a boa defesa. Depois, Ganso cabeceou e parou no goleiro cruzmaltino. O Vasco respondeu com Eguinaldo, que finalizou pela linha de fundo.

Nos minutos finais, os tricolores seguiram em busca do gol. O Fluminense quase marcou aos 44 minutos, em chute de Nino. Léo Jardim espalmou e a bola bateu no travessão. Do outro lado, o Vasco seguiu buscando os contra-ataques, mas os erros ofensivos impediram qualquer lance de perigo. Assim, o clássico terminou empatado no Maracanã.