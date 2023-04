Em ritmo de treino, Fluminense atropela o Paysandu e avança na Copa do Brasil

Rodrigo Mendes - Sem qualquer dificuldade, o Fluminense está classificado para as oitavas de final da Copa Betano do Brasil. Na noite desta terça-feira, a equipe tricolor foi ao Mangueirão, repetiu os 3 a 0 da ida sobre o Paysandu, e avançou em ritmo de treino. Cano, Keno e John Kennedy fizeram os gols da partida.

Em casa, o Paysandu até tentou começar a partida pressionando a já conhecida saída de bola do Fluminense. Chegou a dar um sustinho com Luis Phelipe obrigando Fábio a fazer boa defesa. Mas parou por aí. Na primeira espetada tricolor, ficou claro que não tinha como. Numa falta, Arias mandou bola na área e Germán Cano completou com categoria. Simples assim.

Tranquilo, o Fluminense praticamente resolveu a classificação antes dos cinco minutos. Então, foi tocar a bola e esperar aparecerem espaços para fazer mais. E apareceram. Cano teve chance e errou na tentativa de encobrir. Ganso ameaçou de fora da área e Keno se enrolou de frente pro goleiro. Após desperdiçar, Keno fez um gol até mais difícil em comparação ao que tinha desperdiçado. De fora da área, acertou lindo toque colocado no cantinho. 2 a 0 e vaga nas oitavas mais que garantida.

Com a situação resolvida ainda na etapa inicial, o Flu jogou a final num ritmo de treino. Diniz aproveitou para promover o retorno de Manoel após se recuperar de lesão e foi fazendo outras alterações. A equipe não sentiu as mudanças e seguiu criando chances de ampliar. Arias parou em zagueiro que tirou em cima da linha. Já Keno foi interrompido pelo goleiro adversário. Mas John Kennedy entrou com aquela vontade e, quando recebeu de frente, finalizou com enorme categoria para marcar o terceiro do Fluzão. Um espetáculo.

A partir daí, foi só esperar o relógio passar e até mesmo se poupar pensando no jogo de sábado contra o Fortaleza, no Castelão, pelo Campeonato Brasileiro.